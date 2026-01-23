自由獨攀好手霍諾德挑戰無繩索攀登台北101 影視平台現場直播

自由獨攀好手霍諾德(Alex Honnold)將挑戰在無任何安全繩索的情況下，於台灣時間24日上午9時攀登台北101。這項高風險挑戰將由影視平台Netflix以現場直播方式呈現，引發各界關注。

這場名為「Skyscraper Live(赤手獨攀台北101)」的2小時特別節目，將於美東時間23日晚間8時播出，完整記錄霍諾德攀登台灣最高、也是全球最高摩天大樓之一的過程。霍諾德以徒手攀登優勝美地國家公園「酋長岩」聞名，此次挑戰被視為他生涯中少見、且風險極高的都市垂直攀登行動。

節目將由資深體育主播鄧肯(Elle Duncan)主持，並邀請多位來賓共同解析攀登技術與風險，包括攀岩專家哈靈頓(Emily Harrington)與伍茲(Pete Woods)，以及前NASA工程師羅伯(Mark Rober)。節目也將著重說明霍諾德為何選擇這類「看似不可能、甚至致命」的挑戰。

鄧肯表示，這次轉播與一般體育賽事截然不同，因為攀登過程中存在真實的生命風險，敘事與現場氣氛的掌握格外重要；Netflix也為此在直播中設置10秒延遲機制，以因應突發狀況。

霍諾德此次在無繩索狀態下攀登台北101，不僅考驗體能與技術，也再次引發外界對極限運動風險與人類挑戰極限動機的討論。(編輯：許嘉芫)