「自由的代價」不只1.25兆 何志勇：每年2.6兆台灣付得起？

國民黨籍新竹市長參選人何志勇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院這會期即將結束，面對1.25兆元國防特別預算持續卡關，總統賴清德今（28日）再呼應美國在台協會（AIT）處長谷立言的談話，喊話「自由不是免費的」，嚴正呼籲朝野各黨儘速審議總預算及國防特別條例。國民黨籍的新竹市長參選人何志勇今（28日）則指，美方多次明示台灣國防支出應提高至GDP的10％，1.25兆元只是起點，台灣付得起美國說的「自由的代價」嗎？

賴清德今主持民進黨中執會期間後，民進黨發言人韓瑩轉述賴清德的談話：「最後我要再次嚴正的呼籲，立法院朝野各黨儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。」

對於賴清德多次呼應谷立言所說的這句「自由不是免費的」。何志勇指出，美國俗諺「自由不是免費的」（freedom is not free），常被歸功於冷戰時期的美國空軍退役上校沃爾特・希區考克，用以表達對為捍衛自由而犧牲奉獻的軍人之敬意；再往前追溯，這個概念可源自二戰時期的美國新聞記者埃爾默・戴維斯（Elmer Davis），曾擔任美國戰時的新聞局長，以闡述民主價值與戰爭代價聞名，並留下這句話：「唯有當這個國家仍有勇者願意挺身而出，她才能繼續成為自由之地。」

何志勇質問，戴維斯與希區考克的話都有道理，多數國人也能認同。但問題是，在美國人的歷史經驗中，「自由的代價」究竟意味著什麼？台灣，承擔得起嗎？美國所期待台灣為「自由」付出的代價，真的只是8年1.25兆元的對美軍購而已嗎？

何志勇指出，美國總統川普及美國官員早已多次明示，台灣國防支出應提高至GDP的10％，才能展現自我防衛的決心。這意味著，每年2.6兆元新台幣，佔中央政府總預算超過80％，台灣做得到嗎？除非把所有錢都拿去買武器，一旦做不到，就會被解讀為「沒有決心」，沒有決心，美國就不會承諾協防台灣，如此一來，1.25兆元，從來就不會是台灣自由的代價，那只是起點。

