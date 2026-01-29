《自由的旅行者》撒鹽巴挖「海中人參」 漢江划獨木舟「直擊韓國藝人豪宅區」

《自由的旅行者》第二季，融融（右）與咪蕾（左）古裝扮吸引旁人目光。八大電視提供

實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，韓國自駕之旅即將邁向尾聲，融融、咪蕾終於前進到大都市首爾；造訪首爾最具代表性的景點景福宮時，兩人特別換上傳統韓服拍照留念；有別於多數遊客常見的王子、公主造型，融融化身御前帶刀侍衛，咪蕾則自喻為朝鮮最美藝伎，獨特扮相立刻成為全場焦點，吸引不少遊客目光。安排變裝行程讓融融樂開懷，形容當下彷彿穿越時空，印象深刻！

《自由的旅行者》第二季，融融體驗徒手抓竹蟶。八大電視提供

在結束拜訪咪蕾的家鄉原州後，外景隊一路驅車超過300公里，前往韓國西海岸。融融、咪蕾將體驗徒手挖掘、尋找有「海中人參」之稱的竹蟶。由於竹蟶深藏在沙土中，必須先撒上鹽巴，牠才會吐水現身。看著達人阿伯輕鬆鎖定目標開挖，融融笑說自己和咪蕾根本是「大海撈針、毫無頭緒」，直到阿伯親自指點後，融融瞬間「雷達全開、直接開外掛」，短短一個小時就挖滿一整鍋，忍不住大喊：「總算可以吃飯了！」

廣告 廣告

《自由的旅行者》第二季，融融（右）、咪蕾（左）換上傳統韓服在著名景點拍照留念。八大電視提供

《自由的旅行者》第二季從南端釜山一路向北抵達首爾市區，18天的韓國自駕行也將畫下句點，融融進到大都市，握著方向盤的心情卻是越開越緊張，「車子真的有夠多，而且現在下午4點半就開始塞車了。」行經漢江時，咪蕾指著沿岸林立的高樓大廈，直言這裡正是許多韓國藝人首選的高級住宅區。隨後兩人在漢江河面挑戰划獨木舟，看似悠閒，實際上卻是全程考驗彼此默契。

《自由的旅行者》第二季，融融（左）、咪蕾（右）身後為首爾夜景。八大電視提供

此外，在地人口耳相傳的私藏秘境─龍馬山，融融和咪蕾登上韓國人稱為「天國的樓梯」後，廣闊的首爾市景盡收眼底，白天時更能遠眺南山，城市與自然交織的景緻讓融融、咪蕾驚嘆不已。入夜後，首爾換上燈火通明的夜景，更讓兩人直呼超療癒。

《自由的旅行者》第二季，融融（右）與咪蕾（左）被首爾夜景療癒。八大電視提供



回到原文

更多鏡報報導

i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」

曾莞婷抽中Lulu捧花「不忍了」！公開與柯震東親密合照 塵封的「鎖喉」姿勢解鎖

頂級配置！財閥女強人IU vs 憂鬱大君邊佑錫 《21世紀大君夫人》上演翻轉身分「契約婚姻」

誇張！IKEA閉店出清變「格鬥戰場」 搶桌椅櫃子要先練「中國功夫」