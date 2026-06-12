《自由的旅行者》最終回特別企劃 臺泰美食交流大成功

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記者周毓洵／臺北報導

八大《自由的旅行者》第三季迎來最終回，節目特別安排一場充滿人情味的「臺泰美食交流」，由主持人融融走進搭檔黃可欣的大家庭，不僅體驗道地泰國家庭聚會文化，更親自下廚製作臺灣蚵仔麵線，成功征服黃可欣阿姨們的味蕾，讓這趟旅程在歡笑與感動中劃下完美句點。

最終回融融與黃可欣來到有「東方威尼斯」之稱的曼谷，除了深入走訪唐人街、品嚐在地美食外，節目團隊更精心安排融融參加黃可欣的家族聚會，透過最真實的家庭日常，感受泰國的人情溫度。

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聚會一開始就笑料不斷。黃可欣介紹家族成員時提到泰語中的「小阿姨」，其發音竟與臺語「細姨」十分相似，讓融融當場露出驚訝表情，並向大家解釋臺語中的「細姨」其實是「小老婆」的意思，意外掀起一陣爆笑。

由於融融一路上幽默風趣的表現深受黃可欣家人喜愛，阿姨們也忍不住展開熱情關心模式，頻頻詢問他的感情狀況。當融融大方表示自己已經結婚時，現場阿姨們竟異口同聲發出惋惜聲，笑稱自己「失戀了」，逗趣反應讓眾人笑翻。

為了回應大家的熱情招待，融融特別準備臺灣經典小吃蚵仔麵線，親自下廚展現手藝。他透露，黃可欣家中共有8位阿姨，每逢聚餐時大家還得輪流進廚房用餐，熱鬧程度令人印象深刻。由於泰國較少見類似蚵仔麵線的料理，當這道充滿臺灣特色的美食端上桌後，立刻獲得一致好評，更引發阿姨們熱烈討論未來在曼谷開店的可能性，讓融融開心得直呼：「成功啦！」

隨著家族聚會圓滿落幕，《自由的旅行者》第三季也正式迎來最終章。融融感性表示，一碗簡單卻美味的家常麵，就像這段旅程一樣，讓大家從最平凡的泰式生活中，看見最難忘的感動。

《自由的旅行者》第三季最終回特別企劃融融跟著黃可欣參加家族聚會。（八大電視提供）