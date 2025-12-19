《自由的旅行者》融融外景因一事糗翻 咪蕾：還好不是我

融融、咪蕾在韓國出外景捕撈牡蠣。（八大提供）

八大《自由的旅行者》日前到韓國出外景，主持人融融與搭檔韓國YouTuber咪蕾結伴，從南部釜山出發，以自駕方式沿著海線一路北上，最後抵達終點站首爾。融融首要任務負責駕駛，但還沒出發就遇到租車場找不到出口的糗事，繞了半天始終找不到指引標示，一度走錯方向當下考驗倒車能力，坐在副駕的咪蕾忍不住開口：「還好不是我開車。」

《自由的旅行者》融融與咪蕾抵達釜山後，咪蕾掏出傳統烤腸老店的私藏口袋美食名單，熟門熟路帶著融融直接到習慣用餐的位置，準備大快朵頤一番。店家大姐得知融融才剛新婚，直誇他長得可愛、是女生喜歡的類型，甚至還猜測他只有28歲，與實際年齡直接少了5歲，聽得融融樂開懷，邊吃邊努力幫大姐推銷烤腸店。

隨後一行人前往全韓國最大的生蠔產地「統營」，也是咪蕾父親的家鄉。融融與咪蕾為了體驗出海捕撈實況，兩人搭上黎明前的捕撈船，特別在凌晨3點出發。見到個性冷酷的船長，咪蕾立刻想起父親，「爸爸在家裡也是話不多，甚至吃飯時都遵守男女分開，非常傳統。」咪蕾說，雖然在他們臉上看不到什麼情緒變化，但能感受他們內心其實都很善良。咪蕾並透露爺爺在韓戰前是住在北韓，爆發戰爭時就移居到統營生活，咪蕾覺得這邊的海、居民都給人一種平靜感覺，是她療癒的地方。

