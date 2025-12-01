《自由的旅行者》融融自駕 全韓走透透
記者周毓洵／臺北報導
八大《自由的旅行者》全新第二季將於12月20日全臺首播。今（1）日搶先釋出韓國篇預告，主持人融融與搭檔咪蕾展開「釜山一路開到首爾」的自駕旅程。融融回憶第一天開車上路時，正式見識到咪蕾的「神級睡功」，笑稱：「她戴著棒球帽一直點頭，我以為她在回我話，結果是在打瞌睡！」隨著兩人默契愈來愈好，咪蕾後來乾脆大方在副駕仰頭熟睡，所有自然反應全被節目收錄。
第二季預告中可見兩人深度造訪韓國當地文化，不僅幸運參與韓國無形文化遺產，更走進世界第二大的牡蠣產地，和漁民半夜出海體驗採收行程。身為韓國在地人的咪蕾也親自帶路，推薦臺灣觀眾必吃的烤腸宵夜，讓融融直呼：「好吃到想翻桌！」大讚深夜食堂的人情味濃厚。返臺後，融融仍念念不忘當地的松葉蟹，自曝自己是「螃蟹愛好者」，能在產地吃到最新鮮的當季料理，是整趟旅程最大的享受。
相比第一季遠赴土耳其，融融認為韓國對臺灣觀眾較熟悉，因此要在相同文化背景中找到更深入的體驗，是本季最大的挑戰。但也因為這份挑戰，讓他更貼近當地人生活，不論文化、飲食與人情，都有不同於以往的觀察。至於大家最愛的「韓流購物」部分，融融笑說自己完全免疫：「但海鮮我真的沒抵抗力！」
<八大電視《自由的旅行者》第二季主持人融融（左）與搭檔咪蕾（右），韓國行趣事不斷。（八大電視提供）
<八大電視《自由的旅行者》全新第二季韓國行即將首播，主持人融融（右）與搭檔咪蕾（左）默契十足。（八大電視提供）
<八大電視《自由的旅行者》全新第二季韓國行，主持人融融（左）與咪蕾（右）深入當地文化、大啖海鮮美食。（八大電視提供）
