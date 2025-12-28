《自由的旅行者》跨界壓力大 融融曝料咪蕾緊張同手同腳

記者周毓洵／臺北報導

八大實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季持續熱播，找來YouTuber融融與咪蕾跨界挑戰電視外景，看似自在旅行，背後其實壓力滿滿。兩人日前登上《娛樂百分百》YouTube 頻道「酒後的心聲」單元宣傳，融融直接爆料，咪蕾剛開始拍攝時緊張到「同手同腳」，連走路都不太聽使喚，意外揭開YTR從自媒體走進電視圈的真實心境。

節目一開場話題就歪樓，融融與咪蕾被主持群追問，為何在韓國外景時「蓋同一條棉被」？融融立刻澄清，這其實是被海風吹到投降的求生故事。他回憶，當時在遊艇上看煙火，冷風直灌，「我以為只是點仙女棒，沒想到是認真的在施放煙火。」不敵海風吹襲，他和咪蕾只好互搶一條棉被保暖。

回想《自由的旅行者》第二季出發前的初次見面，融融笑說自己背對門口，一轉身看到咪蕾的第一個念頭是「是位漂亮女生！」但咪蕾卻坦白表示，當下其實有點小失望，因為曾幻想搭檔會不會是「許光漢型」，結果完全不同路線，誠實反應讓現場笑成一片。

長達18天的外景拍攝，也讓咪蕾一開始吃足苦頭。她坦言，密集行程讓人早出晚歸，甚至有幾天是「閉著眼睛出門」，一度覺得這種外景體驗「一次就夠了」。不過隨著拍攝進行，她反而慢慢放鬆，直呼：「其實比我自己經營自媒體還輕鬆！」同為YouTuber的融融立刻點頭如搗蒜，表示拍YouTube什麼都要自己來，反而電視外景有完整團隊，攝影師補拍空景時，主持人終於能喘口氣。

不過實境節目的「不能重來」，也讓咪蕾在前期備感壓力。她透露，自己拍影片連開場都會重拍兩三次，剛開始拍外景時忍不住一直問融融：「我這樣可以嗎？」直到製作團隊告訴她，節目要的就是最自然、最真實的反應，她才終於放下心防。融融也忍不住補一刀，笑曝咪蕾緊張到同手同腳的名場面，讓她當場害羞否認。

此外，節目赴韓拍攝也碰上不少文化差異。團隊形容在韓國拍攝「要很會讀空氣」，像是聯繫店家時，臺灣習慣一定要得到明確回覆，但在韓國，對方不接電話其實就是婉拒。身為韓國人的咪蕾也補充，韓國人不太會直接說「我餓了」，反而會先問對方「你餓嗎？」、「你想上廁所嗎？」，用反問來表達自己的需求，讓融融直呼長知識。

融融（右）與咪蕾（左）為八大《自由的旅行者》第二季宣傳，兩人在《娛樂百分百》YouTube頻道節目「酒後的心聲」單元分享工作趣事。（八大電視提供）

八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道節目「酒後的心聲」單元，咪蕾（右二）開玩笑表示，初次見到融融（右一）不是許光漢類型，有點失望。（八大電視提供）