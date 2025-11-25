「自由花蕊」常設展開展 鄭竹梅：荒謬！盼「中正紀念堂」改以台灣人為主體名稱
[Newtalk新聞] 「自由花蕊」常設展於中正紀念堂1樓常設展廳開展，展示從1945年至今台灣人民追求民主自由的歷程。鄭南榕基金會董事長鄭竹梅表示，自由花蕊必須在土地上生根茁壯，但在「中正紀念堂」這個名稱下呈現這個展覽，讓人覺得荒謬，期待當孩子們長大時，這裡可以改為以台灣人為主體的名稱。
中正紀念堂「自由花蕊」常設展24日開展，文化部長李遠表示，1980年成立的中正紀念堂，完全是為了膜拜一個人而存在，但經過45年，台灣歷經驚天動地的變化，每個人對於中正紀念堂也擁有不一樣的記憶，中正紀念堂的廣場成為許多民主運動的地點，包含他也曾於2013年在廣場歷經100天的反核五六運動，「每個人對於中正紀念堂的情感、經驗不同，不是只有一個想法」。
李遠提及，期待「自由花蕊」能突破之前「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽的35萬參觀人數，可以有超過350萬人看見，除了讓許多不知道這段故事的台灣人，理解爭取自由花蕊所經歷過的所有故事，也讓全世界的觀光客，共享人權這個共同的價值，期待透過漫畫、繪本、電影、電視、文學等，將這段故事深植在所有人的記憶。
李遠也以即將上映的電影《大濛》期許，「大濛」代表的是霧起的時候，台灣經過這麼多年，還是處在看不清楚的大霧中，希望透過展覽讓台灣的霧氣慢慢散掉，「因為只有看見真相，才是和解唯一的道路」。
民進黨立委張雅琳表示，有位外國友人曾說，來到台灣讓他們印象最深刻，就是在中正紀念堂看到之前「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽，讓他們對台灣曾發生的事情有深入了解，也更清楚台灣和中國不一樣的地方。當今國際威權壓迫愈來愈嚴重、假訊息滲透，更需要瞭解自由是如何爭取、進而守護得來不易的自由花蕊，希望透過展覽讓國人知道這片土地真真切切發生的事，以及台灣多年來在自由民主之路的追求。
政治受難者陳欽生指出，1967年他從馬來西亞到台灣求學，1971年被以莫須有罪名關進黑牢，至今仍無法理解當年為何會被關入黑牢12年，讓人生變調，留下的創傷至今依然存在，今天看到這個展覽在中正紀念堂展出有很多感觸，尤其聽到最尊敬的白色恐怖政治受難者蔡焜霖所唱的〈千風之歌〉、高一生的〈長春花〉特別感動，盼透過各種管道，讓世界都知道台灣的民主故事，台灣土地代表自由民主與人權，只要世界上任何地方需要，台灣都願意貢獻力量。
鄭竹梅表示，2025的台灣持續談過去發生什麼事，未來要怎麼往前進，是需要誠實的歷史與健康的社會，說過去曾發生什麼樣的迫害，並不是為了留下仇恨，而是要闡述台灣歷史的現況是斷裂的，而展覽的用意是要把斷裂連結起來。
「自由花蕊必須在土地上生根茁壯」，鄭竹梅說，很多國家用花來象徵革命，不僅因為花很燦爛，而是因為花的美麗來自於突破種子而成長，各種突破就像流血抗爭痛苦淚水。然而，在「中正紀念堂」這個名稱下呈現這個展覽，讓人覺得荒謬，期待當孩子們長大時，這裡可以改為以台灣人為主體的名稱。
中正紀念堂管理處處長張惠君指出，展覽並非百科全書式的完整呈現，而是認識台灣民主的「第一課」。期待與全台其他相關場館，包括國家檔案館、國家人權博物館、二二八紀念館、不義遺址與紀念碑等，共同打造台灣民主的完整地景，說台灣的民主故事，讓我們更了解自己，也讓世界認識臺灣。
文化部說明，「自由花蕊」常設展以自由花蕊為寓意，取自於舉世爭取自由的抗爭及文化作品中，常可見自由如花朵的隱喻，台灣文學作品中賴和的「自由花」、楊逵「壓不扁的玫瑰花」；街頭運動中則有野百合與太陽花學運。
展覽內容包括5大單元，第1單元「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照台灣民主大事記，介紹台灣言論自由重要人物鄭南榕，一生追求台灣成為一個自由國度的契機；第2單元「噤聲年代」，具象化台灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等。
第3單元「台灣言論自由之路」，述說1945年至今，台灣從長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群不分省籍族群的先行者們前仆後繼，不計生死地衝撞對抗威權體制的努力下，終於開創民主自由新篇章的歷史。
第4單元「創傷」，透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的創傷；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見台灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。
