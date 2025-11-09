自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」

記者蔣季容／台北報導

ITF台北國際旅展第三天，人潮依舊爆滿。（圖／記者蔣季容攝影）

2025年ITF台北國際旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。

可樂旅遊總經理李季柏指出，台灣人對出國的熱情從疫情後至今從未降溫，尤其年輕族群成為旅遊主力，一年動輒出國兩、三次。他笑說，「現在年輕人可以不買房，反正也買不起，但一定要出國旅遊，因為消費得起。」

可樂旅遊總經理李季柏。（圖／記者蔣季容攝影）

李季柏表示，今年旅展適逢政府普發一萬元，加上明年春節連假長達9天，旅遊買氣比去年同期成長達35％。其中，自由行旅客佔比明顯增加，「這次展場有一半的區域都在做自由行服務，昨天自由行排隊諮詢的旅客甚至繞了我們攤位一整圈。」

他指出，目前銷售最熱的目的地仍是日本，「台灣人對日本的喜愛從來沒有變過」，但歐洲線的詢問與訂購也明顯成長，推測與長達9天的春節連假有關。配合普發一萬元利多，業者也祭出多項超值優惠方案，例如韓國「首爾清州5日」團費下殺至7900元起，要讓旅客感受到「CP值爆表、非去不可」。

李季柏表示，旅遊買氣比去年同期成長達35％，其中，自由行旅客佔比明顯增加。（圖／記者蔣季容攝影）

至於國內旅遊市場的壓力，李季柏坦言，「國旅真的很辛苦，因為現在出國太便宜了。」他補充說，如果假期安排不長、天數有限，國旅仍是很好的選擇；但若時間允許，「大家當然還是想出國，畢竟現在出國真的不貴。」

雄獅旅遊副總經理王東陽則說，從旅展前三天的熱烈反應來看，預估整體業績可望成長25％，顯示買氣明顯回升。民眾對旅遊品質與消費型態的要求日益多元，許多人親自到場諮詢、比較行程。

雄獅旅遊副總經理王東陽。（圖／記者蔣季容攝影）

王東陽指出，今年無論是團體旅遊或自由行表現都相當亮眼，其中團體旅遊明顯朝「主題化」發展，像是全球六大馬拉松、鐵道旅遊、非洲肯亞大遷徙等行程皆成為熱門選擇。此外，雄獅今年特別推出 「雄獅旅遊App」會員制度，提供會員加碼優惠與折扣，成功帶動整體業績明顯成長。

年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」7日在南港展覽館登場，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。

