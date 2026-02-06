自由貿易港區貿易值倍增 破6兆元寫新高

▲交通部航政司司長韓振華。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 受惠全球人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的快速發展，我國半導體高階產品出口展現強勁成長動能，連帶我國自由貿易港區貿易值寫新高。交通部航政司司長韓振華表示，114年營運績效突破6兆元大關，再締歷史新猷。另，聯邦快遞（FedEx）看好空運市場，擴大桃機投資轉運中心。

自由貿易港區自93年起開始營運及發展，為呼應政府「AI新十大建設」與「人工智慧島」政策發展方向，交通部持續推動六海一空自由貿易港區建設並成功吸引高附加價值關聯產業鏈進駐。歷經20年至2024年貿易值首度突破3兆元，去年翻倍成長，突破6兆元。

韓振華指出，受惠AI產業鏈從研發、製造到全面加速發展應用，帶動高階晶片及伺服器產品出口增長，桃園航空自由貿易港區114年貿易值躍升超過5兆元，較前一年2.4兆元成長1.1倍，貨量也增加近5成，達5萬噸。

因應產業發展需要，桃園航空自由貿易港區再投資32.5億元建設H棟加值廠房（1.2公頃），並在去年11月啟用，完成全區開發最後一哩路，目前已有鴻佰進駐該棟廠房，擴增AI伺服器產線，為AI產業再添動能；全面營運後，可再創造1,000億元貿易額，並提供800個就業機會。

隨着台美關稅底定，未來高科技產業進出口需求預期將持續成長，韓振華表示，聯邦快遞看好台灣航空貨運市場發展，在桃園國際機場擴大投資「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」，並預計在3月上旬舉行啟用典禮，讓台灣空運進出口能量更添競爭力

在海港自由貿易港區方面，韓振華說，由於油品、半導體類電子產品國際市場需求持續成長，114年貿易值達8,888億元，較113年6,356億元成長4成，貨量亦成長超過1成，達702萬噸。

台北港智慧車輛產業發展園區已在去年4月取得營運許可，預計今年3月將先啟用新車整備（PDI）中心，提供新車交車前之檢測及加值服務，明年第1季將再啟用物流中心，預期全面營運後可創造700個就業機會，帶動1,270億元產值。

另為擴充海港自由貿易港區營運規模及發展空間，港務公司刻正推動高雄港中島商港區第46-57號碼頭（16.24公頃）劃設成為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區、課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢。

