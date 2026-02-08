自由貿易港區貿易值翻倍成長 突破新臺幣6兆元再創歷史新高

交通部航政司司長韓振華。



（圖：交通部提供）

交通部航政司司長韓振華於交通部召開記者會表示，我國自由貿易港區自九十三年正式啟動營運以來，歷經二十年發展，至一一三年貿易值首度突破新臺幣三兆元大關。隨著近年全球人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）快速崛起，帶動我國半導體高階產品出口動能顯著增強，自由貿易港區於一一四年營運績效再創高峰，全年貿易值呈現翻倍成長，突破新臺幣六兆元，再創歷史新高。

交通部指出，人工智慧正以驚人速度發展，已成為推動科技革命與經濟成長核心動力。為呼應政府推動「AI新十大建設」及「人工智慧島」政策方向，交通部持續推動「六海一空」自由貿易港區建設，並成功吸引高附加價值產業鏈進駐。隨著AI產業鏈自研發、製造至應用全面加速發展，帶動高階晶片及伺服器產品出口需求明顯攀升，桃園航空自由貿易港區一一四年貿易值躍升至超過新臺幣五兆元，較前一年新臺幣二點四兆元成長約一點一倍，貨量也同步成長近五成，達五萬噸。

為因應AI產業發展需求，桃園航空自由貿易港區再投入新臺幣三十二點五億元，興建H棟加值廠房，占地約一點二公頃，並已於一一四年十一月正式啟用，完成全區開發的最後一哩路。目前已有鴻佰科技公司進駐該棟廠房，擴增AI伺服器產線，為AI產業注入新動能。未來全面營運後，預估可再創造新臺幣一千億元貿易額，並提供約八百個就業機會。

在海港自由貿易港區方面，交通部指出，受惠於油品及半導體類電子產品國際市場需求持續成長，一一四年海港自由貿易港區貿易值達新臺幣八千八百八十八億元，較一一三年新臺幣六千三百五十六億元成長約四成，貨量也增加逾一成，達七百零二萬噸。為持續推動海港智慧化建設，一一四年已完成220車道eTag輔助車牌辨識系統，強化車輛及貨物進出自由貿易港區的安全。

另，臺北港智慧車輛產業發展園區已於一一四年四月取得營運許可，預計於一一五年三月優先啟用新車整備（PDI）中心，提供新車交付前檢測及多元加值服務，並於一一六年第一季再啟用物流中心。園區全面營運後，預期可創造約七百個就業機會，並帶動新臺幣一千二百七十億元產值。

交通部指出，隨著臺美關稅架構逐步底定，未來高科技產業進出口需求可望持續成長。聯邦快遞（FedEx）也看好臺灣航空貨運市場前景，已在桃園國際機場擴大投資「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」，並預計於一一五年三月上旬舉行啟用典禮，將進一步強化臺灣空運進出口能量與國際競爭力。

此外，為擴大海港自由貿易港區營運規模與發展空間，臺灣港務公司正積極推動高雄港中島商港區第46至第57號碼頭，面積約十六點二四公頃，劃設為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區與課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢，進一步鞏固臺灣成為全球智慧產業供應鏈關鍵樞紐地位。