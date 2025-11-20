自由車選手盧紹軒全中運奪銅 投市長張嘉哲接見期許在地任教

張嘉哲市長贈獎勵金鼓勵盧紹軒更上層樓。（記者扶小萍攝）





南投市長張嘉哲20日下午特別與全國運動會自由車銅牌選手盧紹軒相見歡，暢談自由車運動未來發展性，張市長希望盧紹軒能撥空回南投教導學童自由車運動，培育未來之星。

南投子弟盧紹軒近期在全國運動會中，於場地賽及公路賽中分獲銅牌與第四名，對自由車也感興趣的張市長特別接見盧紹軒，南投縣體育會總幹事洪銘惠陪同，張市長除頒贈獎勵金外，也暢談彼此在自由車運動的體驗與經驗。洪銘惠也代表縣體育會贈獎勵金。

洪總幹事代表縣體育會贈獎勵金。（記者扶小萍攝）

張市長表示南投曾舉辦非競賽性質自行車活動，參加的民眾很踴躍。往日也曾騎過山區，他希望市民朋友能多運動強健體魄。市長並請縣體育會洪總幹事能玉成盧紹軒回南投學校來任教，為學童培養興趣和選手。

廣告 廣告

盧紹軒指出南投縣擁有天然場地，像中寮山區、日月潭都是熱門路線。自由車存在競技風險，反應與技巧頗重要，投入自由車運動最好自國小學起。體育會也希望有學校體育班招收學童訓練。

盧紹軒在投入的車隊中協助賽事及帶選手參賽，今年9月起於森優生態實驗教育學校執教，期許培養優秀選手為南投爭光。自由車分公路賽、場地賽、越野賽，車種與選手能力特性均有不同，盧紹軒平常多騎公路或在清水自由車訓練場訓練，他坦言選手在30多歲就要考量轉型，而他已在擔任教練。

盧紹軒國小四年級開始接觸到自由車，高中進入自由車名校大甲高中，2016與2019年曾兩度奪得全國自由車錦標賽個人公路賽冠軍，多次參與國際賽。

更多新聞推薦

● 政院提財劃法修正卻無完整資訊 桃市府憂試算不透明