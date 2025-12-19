自由靈魂不服老 90歲爺爺日常冒險幸有眾人守護

▲90歲爺爺有多次迷途紀錄，早已是為轄內的「走失常客」。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名90歲的廖姓爺爺，平時需仰賴助行器，記憶力不佳卻仍懷抱著嚮往自由的心，他因多次迷途，早已是為轄內的「走失常客」，近日他先後外出欲前往郵局及女婿家，卻因方向感混亂再度迷途，讓走失紀錄又添兩筆，所幸每次都有熱心民眾及時察覺異狀並通報警方，警方也在第一時間聯繫上家屬，讓爺爺都能平安返家。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所警員陳偉助、黃思華日前下午1點多巡邏時，獲報南區高工路上有名行動不便的老人需要協助，隨即趕赴現場。到場後，員警一眼便認出需要幫忙的廖姓爺爺，原來他是轄區內多次走失的「熟面孔」，當員警直接喊出爺爺的姓名，甚至連他原本居住的住處已出租他人都瞭若指掌，讓在場眾人不禁感到驚訝。

▲幸好都有熱心民眾及時察覺異狀並通報警方，協助他平安返家。

爺爺因忘記兒子的聯絡電話、無法與家人取得聯繫而懊惱不已，聽聞員警表示知道他兒子的電話時，驚訝地反問：「妳怎麼知道？」員警也忍不住笑著回應：「因為你走失過呀！」在爺爺一邊讚嘆員警「怎麼這麼厲害」，一邊又連聲抗議「我哪有走失那麼多次」的逗趣互動中，員警陪同他返回派出所，並通知兒子前來接回。

未料數日後，警員林明新再度獲報工學路有民眾需要協助，趕抵現場後赫然發現，又是同一位廖姓爺爺，立即將他帶返派出所並聯繫家屬。爺爺的兒子表示，父親雖行動不便，卻時常獨自外出「透透氣」，讓家人相當擔心，也對警方與熱心民眾屢次伸出援手，表達由衷感謝。

警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請佩戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。（照片記者鄭瑞芳翻攝）