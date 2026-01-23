「自由非免費」AIT再發文示警 馬文君：溝通有很多管道

AIT今再發文呼籲友盟已進行軍事投資，馬文君則回應，溝通有很多管道，美方應尊重我們國內的預算安排。（劉宇捷攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日直言「自由不是免費」，引發在野黨認為美方施壓力道愈來愈強，應尊重我國內狀況。而AIT今日再次發文重申，美方提供安全協助、強化供應鏈安全，將讓台灣更有韌性；我們的盟友已在進行軍事投資，確保有能力拒止奪取台灣的企圖。馬文君今表示，美方也應尊重我們國內的預算安排；且雙方溝通有很多管道。

美國在台協會今日在社群發文重申，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署我們最先進的防衛能力。我們的盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力拒止任何企圖奪取台灣的行動。

AIT強調，「我們相信，提供安全協助、強化供應鏈安全、推動國防產業合作等共同努力，將讓台灣更加安全、更有韌性，也更為繁榮。」

對於AIT或美方高層是否已經有跟在野在溝通了？馬文君今日亦受訪表示，目前還不曉得，應該有吧，有透過很多管道。

她表示，我們自己國家的國防安全、建軍備戰，以及我們所有的建案，她相信都應有我們自己的自主性。她非常感謝美方的支持，也會盡力去獲得一個共識，但這不代表它可以整包、然後大家不清不楚的情況之下，就通過這麼高額的預算。她認為，美方應該也會尊重我們自己國內的預算安排。

