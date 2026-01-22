「自由非免費！」AIT連丟白話文圖卡 他曝傳達3事：希望台灣人馬上聽懂

政治中心／黃韻璇報導

針對1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22日）再次表達力挺態度並稱「自由非免費，美國只能在友盟自力自助程度內提供協助，相關預算至關重要，美方會盡快交付關鍵系統」。AIT也在官方臉書連丟2張圖卡表明態度，對此，政治工作者周軒就認為這傳達了3件事，直言「開始講白話文的時候，通常就是希望你可以馬上聽懂的時候了」。

AIT昨日在臉書連丟2張圖卡，分享美國在台協會處長谷立言，22日在國防安全研究院專題演講的內容，谷立言表示，「來自台灣領導層級與社會大眾的堅定支持，也明顯提升了台灣軍方的信心。來到台灣之後，我有機會走訪第一線作戰單位，與陸軍、海軍、空軍及海軍陸戰隊的官兵交流──他們的士氣與使命感著實振奮人心。近年來的招募成果與留營率均達到新高，一點也不令人意外」。谷立言強調，「此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具」。

接著第二張圖卡，谷立言提到，「我們正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎。這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自我防衛的能力，也將提升其製造能量、創造就業機會，並使台灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮」。

AIT連丟2張圖卡表態。（圖／翻攝自美國在台協會AIT臉書）

政治工作者周軒表示，AIT圖卡傳達了三件事，「AIT已經跟台灣陸海空三軍的國軍弟兄交流過了，他們士氣高昂」、「國軍弟兄最需要的東西是完成任務的各種工具」、「到底誰在卡著國軍弟兄需要的各種工具呢？」

此外，谷立言在專題演講還提到，「自由不是免費，Freedom is not Free，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國『國家安全戰略』提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。」

周軒強調，谷立言先生這番話，明確的代表了美國的立場：「美國只會在你自己想要救自己的狀況下，出手幫忙，請不要把所有責任都丟給美國承擔，而當美國在第一島鏈的盟友們，不是配合戰略讓美國部署防禦，或是自己投資自己的部隊，以保證沒有人敢奪取台灣的時候，台灣人自己最好想清楚，你們的選擇是什麼？」

周軒認為，AIT處長出來講這番話，已經是白話到不行了，以前那種「美國遵循台灣關係法致力穩定區域和平」的保守版談話，看起來台灣人不太能聽得進去，2026開始，大家會越來越常講白話文，直言「但是開始講白話文的時候，通常就是希望你可以馬上聽懂的時候了」。

