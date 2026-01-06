咚--我的課本從樓上墜落，它靜靜躺在那裡，未曾再被拾起。

那時我還不懂，紀律有時比違規更令人討厭。身為風紀股長的我，原以為自己是在維護秩序，沒想到招來的卻是被登記的男生向我施展一連串的懲罰，不是課本無故失蹤，就是櫃子被潑上咖啡。至今我仍不清楚那些事是不是都出自同一人之手。

父母並不鼓勵我去追究責任，他們只是默默地幫我重買新課本、列印新的教材，把破損的痕跡修補好，替我安靜地收拾某種無形的暴力。

當時的我成績還不錯，又是比賽常勝軍，頗得老師賞識，所以班上的大姐頭型同學不太敢找我麻煩，甚至試圖拉攏我成為同一陣線。我從來不明白她們為什麼願意親近我？畢竟我可是個會拒絕借功課抄跟拒絕借畫筆的那種界線感十足的人。

但我心中並非沒有惡意，我才不是什麼聖人，只是當初我和那些女同學剛好目標一致，共同討厭一個讓我們感到困擾的男生，因此我們在網路社團裡面一起偷偷地謾罵他。我們起初以為只要對方沒有看到，那就不會構成傷害，直到學校得知了這件事。

沒人知道是如何傳出去的，只知道學校特意為我們安排了一場有關「網路霸凌」的講座，那時我才意識到，有些攻擊就算沒有直接在當事人面前發生，也能構成實質傷害。

我為此感到後悔，可在當下，我選擇替社團的所有成員承擔責任。為了義氣，也為了不讓自己成為下一個霸凌受害者。我深知老師對我有所偏愛，而這分「乖學生」的形象，恰巧可以成為我的保護傘。

在那件事件之後，那些女同學似乎對我更加親切，或許是出於感激，也或許是出於愧疚，總之我從未深究。我也不曾真正把她們當作是朋友，只是那段經驗讓我意識到，在群體裡，錯誤常常不是憑藉著道理來分辨，而是由誰擔負來界定結果。

後來有一次，我最好的朋友在學校裡被某個男生言語羞辱，我不確定那一刻自己是想起了過去被傷害的無力，還是單純只是想伸張正義？

我什麼都沒說，趁他轉身走遠時，將腳邊不知道誰亂丟的空水瓶踢了出去，直直地砸向他。他回過頭來，疑惑地張望四周，沒有懷疑是我，我的朋友也原地驚訝到說不出話來。我知道，好的形象會為我掩蓋一切。

我不確定這算不算霸凌？也不確定這是否稱之為「以暴制暴」？總之那一踢，其實更像是一場無人知曉的情緒釋放。

我沒被責怪，更沒有人再提起過那個水瓶。過了幾天，那個男生在社群平台上向我傳送交友邀請，我毫不思索就按下了「刪除」。那一刻的我，替自己感到無比驕傲，不是因為報復成功，而是因為我終於有能力篩選出自己想靠近什麼樣的人。

長大以後，我開始頻繁地回想起這些片段。沒有太過戲劇化的場景，也不是什麼可歌可泣的青春創傷。然而我逐漸明白，傷害並不一定出自於惡意，有時也出於盲從、沉默與無知。更加殘酷的是，那些經歷過傷害的人，往往也有可能變成傷人的那一方。

在成為所謂的「好人」之前，我先學會了怎麼保護自己。形象可以是武器，也可以是盾牌。我一直記得父母不支持我反擊的那分退縮，也記得自己踢出水瓶那一刻的果決──兩者都是真實的自我。

沒有人會是全然無辜的旁觀者，也沒有人永遠都是受害者或加害者。主動跟被動之中，總有因果糾纏。在「傷害」與「正義」的模糊邊界裡，我們如何活得更誠實、更清醒，也許正是每個人都該思考的課題。