自相殘殺淘汰隊友！ 鍾欣凌「淚崩」撐不住

鍾欣凌情緒激動。（華視提供）

「金鐘視后」鍾欣凌主持的《星廚之戰》戰況越演越烈，本周（23日）延續上週的「團體賽」賽制，再次迎來殘酷的淘汰環節，不同於以往由評審決定，這次竟是讓選手們親手投票淘汰隊友，現場氣氛瞬間跌至谷底，壓力指數直接爆表。鍾欣凌在公布名單時更是難掩激動，忍不住淚灑舞台；主廚和廚助們更是個個面露難色，陳庭妮則紅著眼眶的說：「我不知道啦！好難」。

陳庭妮（左）、鍾欣凌都控制不住淚水。（華視提供）

面對激烈的「團體賽」，兩大戰隊肩負限時180分鐘完成四道料理的艱鉅任務，在時間倒數的緊繃時刻，胡宇威竟悄悄深入妻子陳庭妮的隊伍後方，探頭探腦偷聽她們確認菜品介紹，並幽默稱讚：「好棒喔！」陳庭妮當下才發現老公竟然偷偷摸摸潛入「敵營」，頓時又驚又氣又好笑，直接送上一記「愛的拳頭」，嬌嗔說道：「你怎麼可以來我們這邊！」

胡宇威（右）俏皮潛入敵營。（華視提供）

兩隊好不容易完成所有料理，兩大戰隊直接在評審身後「叫囂」，安心亞看到敵隊的芋頭西米露時，立刻吐槽：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」犀利點評引爆笑點。敵隊的陳庭妮也毫不示弱，當場吐舌詼諧回應：「關你什麼事！」兩人一來一往，互動逗趣。《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、隔週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出、晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

