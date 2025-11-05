自私自利？他怨同事「1原因」常請假很難溝通 一票人不挺：老闆的問題

生活中心／王文承報導

一名男子表示，他有位同事每月被動收入高達8萬元，除了不加班外，每次有事都會直接請假，不顧其他同事是否方便。（示意圖／PIXABAY）

休假是勞工的基本權益，但對於排班制的員工來說，休假往往需要與同事或主管協調。一名男子表示，他有位同事每月被動收入高達8萬元，除了不加班外，每次有事都會直接請假，不顧其他同事是否方便，讓他感嘆：「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通。」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

他怨同事1原因常請假 一票人不挺



一名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，30多歲的同事從十幾歲開始投資，如今每月被動收入高達8萬元，薪水僅為基本底薪。困擾他的是，同事總是準時上下班、不加班，且一有事情就請假，包括特休、家庭照顧假、病假、事假等，幾乎不顧及別人的安排，使原PO直呼：「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通。」

貼文曝光後，一票人卻不挺原PO，「人家是有底氣阿，如果是你，你也是這樣吧？」、「公司給基本薪而已，有出現把事情處理完就不錯了，還要別人不要常請假？那公司不會開高一點請缺錢的人來喔？」、「你要溝通什麼？大家都有權利請假啊？還是少了一個他公司就轉不動了？其他人來幹嘛的？」、「說了那麼多 就是羨慕人家可以有選擇的權利嘛」、「你比較有問題唷，你不應該抱怨他不加班 ，你工作量過大 ，你是要去跟你的上級反應」、「恰好證明了台灣人的奴性，為了生計，無償加班、不敢請假、早到晚退、違反勞基法，還振振有詞去罵人家遵守勞基法的人」。

