自稱前員工無故遭資譴才動手行兇 夜店大亨駁斥：他不是

兇嫌林宇鋐自稱曾在夏天倫的夜店上班，但被夏天倫駁斥。呂志明攝



美商Supperclub創始人夏天倫昨(11/30)日遭到2名黑衣男伏擊，左手臂被砍傷，事後兇嫌林宇鋐主動投案並供稱是因為曾在夏天倫經營的夜店工作，不僅待遇不佳還無故被資遣，才會找友人幫他討回公道。不過夏天倫已否認林男是他的員工，而到底是那位友人幫他討公道，林男也支吾其詞，檢警懷疑林男受人指示行兇，警告意味甚濃，因此將他聲押禁見,並繼續追查背後動機。

夏天倫被人襲擊砍傷手臂，在IG曬出當時報警及就醫照片。資料照。翻攝夏天倫IG

事件發生約一小時後，27歲的林宇鋐在名律師陪同下，攜帶作案工具前往警方投案，對於為何要行兇，林男表示，他曾經在夏天倫經營的夜店工作，因不滿待遇不佳且遭無故資遣，越想越氣才決定報復，他還說，他找了朋友幫他的忙，兇刀原本就在朋友上車，但是對於這名幫他出氣的友人是誰，林男始終交待不清。

涉嫌砍傷夜店大亨夏天倫的男子林宇鋐，在傍晚被警方移送台北地檢署偵辦。呂志明攝

另一方面，對於林宇鋐供稱曾經在夏天倫的夜店上班，夏天倫則否認林男是他的員工，也從不曾在他的店裡工作過，不知為何對方為何要這麼說？目的又為何？

檢警在訊問林男後，認為他的供詞錯誤百出，應該是幕後還有高人在下指導棋，還寫好劇本要林男自首後，不論對錯、是否合乎邏輯，照本宣科，同時這次行兇警告意味甚濃，檢察官在複訊後，認為仍有共犯未到案，又是殺人未遂重罪，因此向法院聲請羈押禁見，同時將深入調查，釐清事件真相。

