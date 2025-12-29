自稱加薪充足 特斯拉拒簽集體協議

（德國之聲中文網）美國電動車制造商特斯拉在柏林附近的格林海德（Grünheide）工廠堅決拒絕引入集體協議（Tarifvertrag，亦譯勞資協議）。“今年相關行業的集體協議規定加薪2%。”該特斯拉工廠負責人安德烈·蒂裡格（André Thierig）向德新社表示，“而我們由於處於與整個行業不同的經濟狀況，能夠將工資漲幅增加一倍——也就是4%。自工廠投產以來，不到四年的時間裡，我們的工資總漲幅已超過25%。”

德國最大工會“金屬行業工會”（IG Metall）柏林-勃蘭登堡-薩克森分會正在爭取為特斯拉員工引入集體工資標准。該分會負責人揚·奧托（Jan Otto）在接受德新社采訪時表示：“如果沒有集體協議，特斯拉的薪資水平將明顯低於德國其他汽車工廠。”他補充道：“特斯拉管理層刻意引用最低的薪資等級作為參考，以貶低集體協議。但實際上，在汽車行業，最低的兩個薪資等級根本就不會被使用。”

工會與雇主自主決定

在集體協議中，雇主與工會通常會就薪酬和工時等關鍵事項達成一致。但德國的集體協議並非強制性的。德國工會聯合會（DGB）在2024年初坦言，近年來德國的集體協議適用率正在下降。

廣告 廣告

特斯拉是德國為數不多的尚未簽署任何公司級集體協議，也不是金屬與電氣行業雇主協會成員的汽車制造商之一。 這個行業雇主協會通常是與IG Metall協商集體協議的對口組織。

2024年，根據IG Metall與雇主協會達成的集體協議，金屬與電氣行業員工獲得一次性600歐元特別獎金，同時月薪將從2025年4月起上漲2.0%，2026年4月起再上漲3.1%。IG Metall與特斯拉之間的矛盾由來已久，分歧明顯。

時任勃蘭登堡州經濟部長施泰因巴赫（Jörg Steinbach）於2024年初對德新社表示：“如果IG Metall和特斯拉能就一份集體協議達成一致，或者至少展開對話，那當然是好事。” 但他也強調，相關談判屬於工會與雇主自主決定的範疇。

新一屆職工代表大會選舉

特斯拉格林海德工廠負責人蒂裡格同時反對工會提出的縮短工時要求，他認為這將危及工廠的競爭力。“關於35小時工作周的討論，對我來說是一條紅線，我們不會越過這條線。”蒂裡格如是說。

2026年特斯拉將舉行新一輪的職工代表大會選舉，這在蒂裡格看來具有重要意義：“這次選舉將決定我們未來是否還能以獨立、靈活和去官僚化的方式繼續我們的成功之路。”“我個人難以想象，如果選舉結果偏向IG Metall，美國的決策層還會繼續推進工廠擴建計劃。”

在2024年的工會代表選舉中，盡管IG Metall是最大單一團體，但議席多數仍由非工會成員代表獲得。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

作者: 德才 (德新社)