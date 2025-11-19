自稱台灣人！紐約網美遭爆靠「合作＋肉償」吃霸王餐 7大手法曝光

國際中心／王文承報導

一名網美在美國一間高級餐廳用餐時，她試圖以「部落客合作曝光」替代餐費，甚至被指提出以「肉償」換餐。（圖／翻攝自IG＠lu.pychung）

近日一名網美在美國一間高級餐廳用餐時，她試圖以「部落客合作曝光」替代餐費，甚至被指提出以「肉償」換餐，但遭餐廳拒絕，最後因無法付款而演變成「霸王餐」事件。她之後多次被控拒付餐費，相關消息登上《紐約郵報》，而從其社群帳號可見，她自稱來自台灣。

網美遭爆想肉償吃霸王餐 身分竟是台灣人



根據《紐約郵報》報導，知情人士指出，這名34歲、居住在布魯克林的網美經常在社群平台分享精品服飾與精緻餐點，但自10月下旬起，她在多家高檔餐廳用餐後未付清帳款，甚至還在社群上分享疑似「霸王餐」的照片，至今因類似行為已被警方逮捕五次。

警方與消息人士回憶，10月22日她在餐廳用餐，花費共188美元（約新台幣5857元）。結帳時，她 reportedly 想以拍照與撰寫部落客文章作為交換，但餐廳老闆拒絕，表示：「這必須事先協議，而我們並沒有，因此妳需要付款。」然而，她的多張卡片皆無法刷過，最終留下未付帳款。

之後她仍持續到該餐廳點餐，但因先前欠款遭拒絕服務。直到11月7日，她點了一份價值83.83美元（約新台幣2612元）的餐點，再度拒付後被餐廳攔下並報警。警方抵達後立即認出她，最終將她上銬帶回。

這並非她第一次吃霸王餐，多家餐廳皆曾受害，並向媒體描述她「吃霸王餐」的七大手法：



1. 盛裝打扮、穿著名牌

2. 外型看似有財力

3. 點昂貴的大份量主餐

4. 用餐時間極長（常達六小時）

5. 持續自拍與拍攝餐點

6. 卡片刷不過仍保持鎮定

7. 在被攔下前還會要求打包

不僅如此，一名牛排館的經理對媒體表示，事件發生時，該女子在結帳前後消失約「45分鐘」，最後被員工發現在洗手間內。該經理稱：「她從洗手間出來後，問服務生是否能替她付帳，並說可以用『不是現金的方式』回報。」經理聲稱，她當時試圖以性服務支付自己的餐費。

據了解，這名網美名為Pei Chung，在社群平台上擁有約1.9萬粉絲，經常分享看似高質感的生活照，也在個人簡介中標註自己是台灣人及其職業。另外，她在LinkedIn上自稱畢業於國立高雄師範大學。

