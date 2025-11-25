自稱台灣國立委 王義川嗆藍委去中國喊「我是中華民國立委」

王義川在繪馬上寫著自己來自「台灣國桃園」。（翻攝自王義川Threads）

民進黨立委王義川日前在日本神社繪馬上寫下「台灣國桃園市」，引發國民黨立委王鴻薇、牛煦庭質疑其對中華民國的認同。王義川今（25日）強力反擊，不僅反覆強調：「我是台灣國立委有什麼問題？」更直接點名開嗆藍委：「請他們去中國喊『我是中華民國立委』，敢不敢？」

王義川日前於日本旅遊時，在一處神社的繪馬上寫下「台灣國桃園市」，此舉立刻引起藍營立委的攻擊。國民黨立委王鴻薇藉機嘲諷「中華民國少一位國會議員」，而立委牛煦庭也稱王義川的行為是「照妖鏡」，質疑他是否對中華民國憲法忠誠。

王義川今（25日）回到立法院，面對媒體堵訪時態度強硬，多次重申自身是「台灣國立委」，並將戰場拉到兩岸關係，他直接點名藍委王鴻薇、牛煦庭，喊話要他們「去中國講你是中華民國立委，講一遍看看，有什麼問題嗎？我就是台灣國立委！」以此反擊藍營對其國家認同的質疑。

隨後，王義川也在社群平台發文延續戰火，稱記者為「紅媒」，並將兩位國民黨立委稱為「中國立委」，再度以激烈的語氣公開嗆聲：「請那二位中國立委去中國時記得說：我是中華民國立委！笑你們不敢啦！臭俗仔！」





