自稱台灣女生！女網紅抖音拍片影射「暗殺日本首相」 台日網友炸鍋

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，中國政府接連對日本施壓。近日一名自稱是「台灣女生」的網紅在抖音發影片，影射要「暗殺高市早苗」，引發台日網友關注。

有網友昨（1）日在Threads分享一段抖音影片，一名台灣女生在抖音PO出影片寫道「高市，別搞事」，影片中女子喊出「台灣有事」，並在雙手雙腳後製放上「高市早苗」4個字，接著一聲槍響後「市」變成「逝」，女子則往後倒下，似乎是想影射要「暗殺高市早苗」。

從該女子的抖音帳號可以看到，她自稱是23歲的台灣女生，自我介紹稱是「活人感很重的台灣女生」，抖音帳號名稱「不玩抽象的Tina」，擁有將近20萬人追蹤，經常發布抽象、搞怪影片，每個影片都標註「台灣女生」。

這段影片是在今年1月3日發布，近日被分享至Threads，網友PO文表示「萬能的脆，不知道能不能飄到日本人那裡去。這個號稱是台灣人的（IP在滬）抖音仔發影片暗示要暗殺日本首相高市，希望日本的脆友轉告貴國政府，禁止此人入境日本」。

網友也揪出女子真實身分，疑似是女演員「Tina（翁綵芯）」，曾拍過原創短劇《網紅崛起》，也是一名人氣直播主，目前IG帳號內容已經清空，不過無法確認是否與發布抖音的是同一人，目前該抖音影片也已經刪除。

許多台灣人紛紛在Threads留言表示，「她真的是台灣人是我國中隔壁班同學」、「國中學姊… 我還有她臉書好友」、「已飄到日本貼文了，感謝各位台灣國民」、「把資料給日本交流協會，讓她沒辦法去日本」、「希望日本禁止她入境」。

