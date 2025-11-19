自稱台灣女網美「肉償換餐」 外媒曝光7招手段 受害餐廳：被抓前還會外帶食物…

（記者張芸瑄／國際報導）美國一名自稱網美、並在個人資料中標註「畢業於高雄師範大學」的女子 Pei Chung，近日遭多家外媒揭露多次在高檔餐廳「以身換餐」，引發國際關注。多家業者指出，她在紐約多間米其林與高級餐廳以相似手法用餐不付錢，甚至打包外帶離開。餐廳方面更歸納出她慣用的七種「肉償換餐」手段。

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung 目前居住於布魯克林威廉斯堡一棟高級公寓，平時常在 Instagram 曬出精品鞋包與奢侈品，展現光鮮亮麗的形象。然而，她至少五次因在米其林餐廳或高檔餐廳用餐後拒付餐費而遭警方逮捕。根據 LinkedIn 資料，她自稱來自台灣，畢業於國立高雄師範大學。

圖／近日遭多家外媒揭露多次在高檔餐廳「以身換餐」，引發國際關注。（翻攝 IG／＠lu.pychung）

消息人士透露，Pei Chung 通常會盛裝打扮前往知名餐廳，點選高價料理並拍照上傳社群平台，營造「受餐廳邀請試吃」的假象。當店家要求結帳時，她的信用卡屢次刷不過，也拒絕付款。曾有餐廳經理指出，她在用餐後甚至提出「以其他方式抵餐費」的要求，最後只能報警處理。

餐廳業者向外媒描述，Pei Chung 的「肉償換餐」手法主要有七項特徵。其一，裝扮精緻、穿著名牌；其二，刻意營造富裕氣場；其三，點選高價且份量大的餐點；其四，用餐時間往往超過數小時；其五，邊吃邊自拍或拍攝餐點畫面；其六，當信用卡被拒絕時仍神情鎮定；其七，即使遭制止前仍會打包食物離開。

事件曝光後，引發網友熱議，許多人震驚留言「這已經是專業級詐術」、「連吃都能騙太離譜」，也有人調侃「至少她還記得要打包不浪費」。目前當地警方已著手進一步調查，後續發展仍受外界關注。

