自稱大氣系網友賭雞排惹議 台大校方發聲明
[NOWnews今日新聞] 有一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書發豪語，預測台北市12日至14日會因鳳凰颱風放假2天，若失準會將在今（16）日發放300份雞排、100份珍奶，結果有500人現場等候，卻被放鴿子。台大校方傍晚發出聲明，對於是否真為台大學生發文無從確認，也不支持此類未經核准卻聚集大量人士的活動。
一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話台北市會連放2天假，如果不準就會發雞排珍奶，結果真的有民眾清晨6點多來排隊，後續聚集了500名學生及民眾在台大校內的傅鐘等候；但一直到約定的中午都沒有人影，群眾才悻悻然離開。
台大校方傍晚發布聲明，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任；校方也呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。
其次，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。
而該活動件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則，「台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。」
台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。
被耍了！台大大氣系網友發雞排+珍奶沒來 大批學生被放鳥繼續等
台大醫院研發「元宇宙平台」輔助 手術精準定位
民選總統都出自台大 台大百年校慶倒數、陳水扁談椰林大道戀愛史
