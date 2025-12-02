自稱幫義父報仇！砍斷天道盟「黑狗」腳筋 南萬華教父義子收押禁見

記者楊佩琪／台北報導

▲自稱是「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝義子的徐姓男子，北院裁定羈押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

被稱為「南萬華教父」，天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝在新北市板橋殯儀館舉行告別式當天，綽號「黑狗」的天道盟天山會會長賴姓男子在台北市萬華區一大樓地下停車場遭徐姓、王姓2名男子持刀砍斷雙腳腳筋。徐男落網後宣稱自己是高寶勝的「義子」，替義父報仇了心願。經移送台北地檢署後，聲押禁見，台北地方法院晚間裁准。

▲同夥王姓男子也羈押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

根據了解，高寶勝生前與「黑狗」賴姓大哥曾有過節，高寶勝因此遭到毆打，視為奇恥大辱。犯案的徐姓男子自稱就是高寶勝的「義子」，因為在告別式上看到賴男，臨時起意報仇。1日中午，待賴男進入大樓地下停車場後，與王男一起，一人限制住賴男行動，一人持刀朝賴男腳筋猛砍。

行兇後，2人也不逃，徐男且打110自首，待在現場等待員警到場逮人。經送醫搶救，賴男雖然保住一命，但雙腳腳筋都被砍斷，失血過多，目前仍在加護病房觀察。

雖然徐男自稱是臨時起意，但警方調閱監視器發現2人早在案發前就在大樓附近出沒，認為應是預謀行凶，訊後移送北檢複訊，訊後聲押禁見獲准。

