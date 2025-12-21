自稱張文同夥要在板南線發動恐攻 中年男被逮稱是「惡作劇」

27歲兇嫌張文19日在捷運台北車站與中山商圈周邊隨機傷人，導致4人死亡，網路卻接連出現不當留言或貼文，三峽警今（21）日赴台中逮一名43歲男子，而他辯稱只是想惡作劇，被依法送辦。

PO恐嚇貼文嚇壞民眾被檢舉 男辯稱是「惡作劇」

兇嫌張文犯下連環攻擊事件後，網路社群平台上又出現恐嚇貼文，內容聲稱原計畫於5點至7點進行大規模隨機殺人事件，並非快閃行動，還提及中山站站外施放煙霧彈、板南線密閉空間作案，以及作案時間長達2小時等不實訊息，刻意與19日的攻擊事件相互連結，造成民眾人心惶惶。

男子發布恐嚇貼文遭檢舉。圖／台視新聞

警方接獲檢舉後認定，該貼文涉及恐嚇性言詞，隨即組成專案小組展開蒐證調查。三峽分局分局長許再周表示，經警方蒐證後，報請檢察官指揮，並持拘票於今日上午9時30分，在台中市查獲張姓犯嫌到案。

43歲的張姓犯嫌雖然在台中落網，但實際居住地在新北市三峽，他供稱犯案動機僅為惡作劇，然而其行為已嚴重影響公共秩序與社會安定，全案將依恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

※犯罪行為，請勿模仿

