自稱張文同夥「計畫不一樣」！43歲中科男遭逮辯惡作劇遭禁見獲准

台北捷運1219攻擊事件發生後，網路接連出現不當留言或貼文，有人轉發「和嫌犯張文是兄弟」，還稱「下一個地點高雄車站」、預告25日會有更大的事件等文章，引發恐慌，橋頭地檢署昨（20）天指揮調查，拘提一名陳姓男大生到案，因涉嫌「轉發恐嚇貼文」，訊後以5萬交保；三峽警方則逮捕一名在中科工作的男子，他自稱是兇嫌張文的「同夥」，被逮後辯稱只是惡作劇，檢方訊後將他聲押禁見獲准。

自稱張文同夥發文 中科男作業員羈押

日前張文在北捷攻擊事件，引發全台人心惶惶，一名中科園區擔任作業員的43歲張姓男子日期在貼文寫下，「原計畫在板南線站內，從5點鐘開始到7點大規模隨機殺人，非快閃中山站站外，光煙霧彈在板南密閉空間，作案時間2小時」等不實言論，讓人民繃緊神經，最後更說難怪同夥表示失敗，警方接獲民眾檢舉，組成專案小組立即逮到人。

廣告 廣告

中科男自稱張文同夥被警方盯上。圖／台視新聞

事後張男辯稱只是為了惡作劇，相當離譜，台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押禁見獲准。

轉傳「下一個高雄車站」 20歲男恐嚇公眾5萬交保

然而亂象不只台中這名男子，高雄則有一名20幾歲男大生轉發恐嚇貼文「和嫌犯張文是兄弟」，還點名下一個地點高雄車站，預告「25日會有更大的事件等著你們」，引發社會恐慌，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，被告陳某所為涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，訊問後認犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣五萬元。

IG限動貼「中山砍人不揪」 新莊19歲男大生被送辦

而在新北市新莊也有男大生發出不當貼文，在限時動態寫下「中山砍人不揪」，警方不到1小時就鎖定他的身分，並帶回偵辦，儘管事後他發文致歉，也得為自己的行徑付出法律代價。

新莊男大生不當發言，事後在網路道歉。圖／台視新聞

網路恐嚇文亂象多造成民眾恐慌 警方全面偵辦

還有網友揚言「下一次12月31日會在北投砍死100人，不見不散」，北投警方雖然查出3則恐嚇事件全屬境外IP，但仍不敢大意，加派人力在捷運站周邊警戒，還有台中一名男子留言「有人做了我想做的事」，遭警方查緝依法函送，面對張文的隨機攻擊事件，敏感時期任何風吹草動，都足以造成社會不安。

網友在網路亂放話遭警方逮捕。圖／台視新聞

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

新北蘆洲三民高中捷運站外喊「我有槍」 男子裁定羈押

1219事件中的英雄！ 北捷將設牌紀念「正義伯」

男丟瓶模仿張文行徑喊「高鐵沒有煙霧彈」 慘遭群眾撻伐