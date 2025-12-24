自稱張文同組織網路揚言台中犯案 南投地檢聲押羅姓被告

在網路社群媒體發表恐嚇公眾言論，揚言台中犯案，南投地檢署檢察官向法院聲請羈押羅姓被告。（圖：張文祿攝）

南投地檢署昨（23）日獲報有人在抖音、臉書等網路社群媒體發表恐嚇公眾言論，立即由地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」成員李英霆檢察官偵辦，經指揮南投縣警局派員搜證，23日拘提羅嫌到案，今（24）日晚間訊問後，認為羅姓被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇危害安全等罪，嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押必要性，向法院聲請羈押。

南投地檢署表示，羅姓被告在網路張貼：「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成，我會在台中犯下殺人事件，這是我的張文哥哥跟我說的，我犯案動機在過年期間會開始犯案，我會帶，汽油彈，手槍，開山刀，手榴彈等等，我跟張文是同一個組織」等，刻意與日前臺北市1219隨機攻擊事件連結，而且文中寫出三個犯案地點以及人數。網路貼文經警方網路巡邏時發現，立即向南投地檢署建立的「防範恐怖攻擊應變小組」聯繫窗口進行通報，經專責小組成員討論後，從速採取相關偵查作為，迅速拘獲被告，阻絕不法。

地檢署說，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對類此涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之危害公眾安全案件，將持續秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，期藉由強力執法，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散，以維護公共安全及社會秩序。（張文祿報導）

◆「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

◎拒絕暴力 請撥打110