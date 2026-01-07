自稱戀愛達人...他嗆「30歲還穿Uniqlo」很廉價 一票潮流網紅狠打臉

Uniqlo是許多民眾添衣首選，但近日卻有一名自稱戀愛達人的網友，稱超過30歲還在穿Uniqlo的人都活得很廉價，慘遭打臉。（資料照）

日系平價服飾Uniqlo廣受歡迎，可以用小錢就能輕鬆做出潮流穿搭，然而近日一名自稱「戀愛駭客」的網友開口嘲諷稱，男人過30歲還在穿Uniqlo的，通常都活得很廉價，還嗆「不服來戰」，慘遭萬人狠打臉，不少網紅也回應，要他去查一下有多少名人穿著是整套Uniqlo。

這名自稱戀愛駭客的網友在Threads上發文「30歲還穿Uniqlo該醒了」，稱太省是種低價值訊號，女生一秒從頭到腳掃過，就知道這男人能不能帶她上檔次。他感嘆一堆人願意花幾千元在遊戲課金，卻不可花在形象上，強調穿搭從來不是流行，是身分報告，成熟的男人應該把外型當作職場以外的武器，文末還嗆「不服來辯」，說穿搭不重要的通常活得很廉價。

文章PO出後遭許多網友狠打臉，甚至有許多穿搭網紅與知名公眾人物也留言嘲諷：「會穿搭的人是他在穿Uniqlo，而你不知道他在穿Uniqlo」、「我飛國外搭頭等艙通常都是穿Uniqlo，太舒服了」、「30歲還在那邊幻想自己是戀愛駭客比較廉價」、「幫你哭普一下，Jonathan Anderson，Dior品牌創意總監，平日出門只穿Uniqlo」、「我連內褲都穿Uniqlo耶，可惜他們沒出骨灰罈，不然我買來送你一個」、「我40多歲還在穿Uniqlo，你在幻想的時候，我上了紐約時報」、「對不起我好窮，全身都Uniqlo，只是開勞斯萊斯而已」、「你可能沒看過全身雜牌，但隨手就是去周大福買個百萬鑽戒的人」、「廉價不是Uniqlo的問題，是你的問題」、「你知道現在很多潮流穿搭都是素色嗎，全身一堆LOGO才丟人」、「史上最偉大的網球選手費德勒，身價11億美元，他出門也都穿全套Uniqlo耶...」。

前台大醫師、旅日達人林氏璧（本名孔祥琪）也在臉書表示，他們一家飛日本也常常去買Uniqlo，品牌大使是凱特布蘭琪跟羅傑費德勒，這樣的低價值訊號好像也不賴。

