自稱接手張文未完任務 網友揚言下個目標高雄車站！警全面警戒

有網友在網路上發布下一個犯案地點是高雄車站，鐵路警察加強戒備。（翻攝畫面）

台北車站與南西商圈19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件，造成包含凶嫌在內4死、9傷。不料案發不久，社群平台Threads卻出現恐嚇貼文，署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」，並點名「下一個地點是高雄車站」。目前高雄警方正在追查其身分。

該名網友在貼文中囂張寫下「張文是我兄弟」「社會病態交給我們來重整」，相關內容雖在數分鐘後即刪除，但早已被大量網友截圖、通報。警方獲報後立即介入，高雄市刑事警察大隊與鐵路警察局高雄分局同步展開調查，正追查發文者身分、IP位置及背後動機。

廣告 廣告

身分不明的網友在社群上聲稱是張文同組織好兄弟，還預告犯案引起警方關注。（翻攝畫面）

恐嚇貼文是真是假？警方如何應對

高雄警方表示，為確保公共安全，已不分晝夜加強戒備。包括保安大隊霹靂小組、捷運警察與鐵路警察組成聯合巡邏隊，進駐高雄火車站及周邊重點區域，員警身穿防彈背心、手持長槍巡視，提高車站與人潮密集處的「見警率」。

警方進駐高雄車站，加強戒備。（翻攝畫面）

警方指出，適逢週末人潮高峰，已增派警力全面監控，也呼籲民眾保持冷靜，切勿轉傳未經查證的訊息，若發現可疑人事物，應立即向警方通報。

鎖定高雄車站引發恐慌

由於高雄車站為南部重要交通樞紐，恐嚇內容一出即引發民眾關切。警方強調，目前尚未發現具體犯案跡象，但對於任何可能的威脅都不會輕忽，已提升警戒層級，全力守護旅客安全。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

騎士等紅燈遭張文割喉爆血亡！ 親姊痛喊：他殺了我弟弟

中山砍人案張文父母低調現身！警方搜索老家 帶走3關鍵物品

犯案動線一次看！張文隨機殺人前「折返租屋處」縱火 畫面曝光