自稱會通靈！他預言霍諾德爬101摔死 大翻車網洗版灌爆：出來面對

娛樂中心／施郁韻報導

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。卻有一名網友事前卻唱衰霍諾德將從101上摔死，預言大翻車後還神隱，網友狂轟。

一名網友1月24日凌晨於Threads上預言：「我有預感霍諾德會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗。」提到霍諾德過去確實有爬過多個比台北101還更艱難的地點，證明經驗可戰勝恐懼，但此事情況不同，會有破萬人觀看，是他過去沒有的事，也是相比恐懼來說的另一種情境，「所以我認為這次攀爬大概率不會成功。」

一名網友事前唱衰霍諾德將從101上摔死，慘遭網友碰轟。（圖／翻攝自Threads）

其他網友看完後，刷一整排留言砲轟，「感覺跟你這種人一起看運動賽事會很煩，一直唱衰的那種。」、「快點出來面對」、「你這篇破文也上萬人觀看了，可惜大家只把你當小丑而已」、「你知道他拍過電影嗎？這不是他第一次承受眾人的壓力」、「事實就是，你的預感一文不值，沒人在乎你怎麼想」、「祝福人家很難？整天唱衰不累？」

面對網友砲轟，原PO回應「我都說這不是恐懼不恐懼的問題了，是背負著眾人的期望，就像是拿下全國第一那種緊張感，怎麼有些人腦袋這麼難以理解啊？」



