自稱會通靈！他預言霍諾德爬101會失足 大翻車神隱4天遭嗆出來面對
曾在9年前征服酋長岩的美國極限攀爬好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）周日完成畢生心願，成功征服台北101，成為史上第一個在101最高處自拍的人類。而在開始前許多人唱衰，甚至有一名自稱擁有通靈能力的網友預言霍諾德會失足，大翻車後神隱至今，遭網友嗆聲出來面對。
一名自稱有通靈能力的網友在Threads上發文，表示霍諾德爬101會半途宣告挑戰失敗，甚至不排除失足摔死，他說霍諾德過去雖然爬過許多比101更艱難的地點，證明經驗可以戰勝恐懼，但這次情況完全不同，在上萬人同時觀看的情況下，這次攀爬很難成功。
遭網友嘲諷後，原PO氣得說，自己討論的明明不是恐懼不恐懼的問題，是背負著眾人的期望，如同是拿下全國第一那種緊張感，怎麼會有些人腦袋這麼難以理解，原PO甚至還說24日會延期是霍諾德壓力太大，而非天氣問題，持續與網友交鋒，「我有預感我這篇明天就變神串」。
未料隔日霍諾德不僅登頂成功，且途中游刃有餘，還不斷跟大樓內的民眾揮手打招呼、跟妻子互動，甚至在頂端的圓環部分表演了一手「knee bar」，將雙手放開暫時休息、補充鎂粉，且原定4小時才能爬完，最終僅花91分33秒就完成。
網友灌爆原PO留言區：「看你的PO文都是唱衰的，是不是反社會人格啊」、「這不就上次說自己會通靈，蔡依林演唱會有巨大負能量的咖嗎」、「人家成功了啊，怎麼不說話了」、「預言的很好，下次別預言了」、「嘴臭就去刷牙，腦袋有問題就去看醫生」、「快點出來面對」、「你這篇破文也上萬人觀看了，可惜大家只把你當小丑而已」。
其他人也在看
霍諾德爬101直播 高大成逆風怒轟「亂搞一通」：讓我毛骨悚然
美國極限徒手攀岩專家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），繼2017年耗時3天攻下高度達900公尺的酋長岩後，又在本周日僅花91分33秒攻下台北101，是第一個站在101頂峰自拍的男人，也成為全球焦點，NETFLIX觀看次數超過600萬，除了外媒紛紛撰文砲轟不負責任外，國內知名法醫高大成也逆風批評亂搞一通，更直言自己看到竟然還有直播，實在是毛骨悚然。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
直播霍諾德無保護攀爬101挨轟「獵奇、不負責任」 Netflix回應了
極限徒手攀岩專家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）周日攻下台北101，成為全球焦點，Netflix（網飛）觀看次數超過600萬，但歐美主流媒體紛紛撰文砲轟網飛不負責任外，更稱此事「獵奇」、「根本在玩命」，對此Netflix也做出回應。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
霍諾德爬台北101「進帳遠低Netflix」 兩性作家：他最在乎的是這事
美國攀岩界大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日25日完成了徒手在91分鐘完成攀爬台北101的壯舉，傳聞他這次共入帳50萬美金（約1564萬台幣），遠低於邀請他的串流平台Netflix有望賺進千萬美金。兩性作家欣西亞好奇，霍諾德曾說就算沒有錢，自己也願意做這件事，那為何要跟Netflix合作？欣西亞猜全是因為串流平台比他個人有可能拿到攀爬許可。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41則留言
距離霍諾德登頂最近的距離 台北101開放460公尺天際線
美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登上台北101大樓508公尺的塔尖，台北101近日也重新打造第101層樓雲端秘境，並對外開放「Skyline天際線460」，台北101表示，這是距離Alex登頂最近的地方。台北101董事長賈永婕表示，台北101有一個比101層樓要高的地方自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
他預言「霍諾德爬101會摔死」翻車！網怒嗆「踹共」
生活中心／李明融報導美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）上週25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，在全程沒有繩索、安全防護下，僅花91分鐘就爬到高樓最頂端，完成這項歷史性的壯舉。不過在此之前，一名自稱會通靈的網友在社群平台發文預言「霍諾德爬101會摔死」，原PO還嘴硬稱「因雨延期」就是一種挑戰失敗，在霍諾德挑戰成功後更大放馬後炮，神隱至今5天都未再回應，惹火大批網友不滿灌爆「踹共」。民視 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
台廠22年首例 友達在美專利訴訟戰告捷
台灣面板大廠友達27日傳出在美國專利勝訴的捷報，在素有「專利流氓天堂」之稱的美國德州東區聯邦地方法院中，打破長達22年來台廠難以在專利訴訟中勝訴的魔咒，陪審團不僅判定友達未侵犯專利，更宣告對手其中一項關鍵專利無效，友達董事長彭双浪直言，尊重有效第三方的智財，但堅決反對無根據的指控，對勝訴結果表示欣慰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 26則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 169則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 256則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 51則留言
籃球／國家隊又要有台美混血了 湖人名將之子陳以傑最快7月披台灣戰袍
湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年正式取得台灣國籍，日前台灣籃協秘書長李雲翔親自赴美和他會面，他表示有很高意願未來代表國家隊出賽，最快有機會在今年U18亞洲盃披上台灣隊戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 24則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 12則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了
知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品被判刑4年2月，並在2024年5月入監服刑至今。他近日被媒體爆出，已在獄中和女友篠崎泫登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境，而女方多次因照片中小腹微微隆起，遭外界猜測疑似懷孕，對此，篠崎泫也無奈回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 4則留言