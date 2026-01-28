自稱會通靈！他預言霍諾德爬101會失足 大翻車神隱4天遭嗆出來面對

霍諾德僅花1小時半就征服101，且下來後立刻召開記者會。（圖／黃世麒攝）

曾在9年前征服酋長岩的美國極限攀爬好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）周日完成畢生心願，成功征服台北101，成為史上第一個在101最高處自拍的人類。而在開始前許多人唱衰，甚至有一名自稱擁有通靈能力的網友預言霍諾德會失足，大翻車後神隱至今，遭網友嗆聲出來面對。

一名自稱有通靈能力的網友在Threads上發文，表示霍諾德爬101會半途宣告挑戰失敗，甚至不排除失足摔死，他說霍諾德過去雖然爬過許多比101更艱難的地點，證明經驗可以戰勝恐懼，但這次情況完全不同，在上萬人同時觀看的情況下，這次攀爬很難成功。

遭網友嘲諷後，原PO氣得說，自己討論的明明不是恐懼不恐懼的問題，是背負著眾人的期望，如同是拿下全國第一那種緊張感，怎麼會有些人腦袋這麼難以理解，原PO甚至還說24日會延期是霍諾德壓力太大，而非天氣問題，持續與網友交鋒，「我有預感我這篇明天就變神串」。

一名自稱會通靈的網友預言霍諾德攀爬會以失敗告終，吸引50萬人觀看，最終大翻車留言區被灌爆。（圖／翻攝自Threads）

未料隔日霍諾德不僅登頂成功，且途中游刃有餘，還不斷跟大樓內的民眾揮手打招呼、跟妻子互動，甚至在頂端的圓環部分表演了一手「knee bar」，將雙手放開暫時休息、補充鎂粉，且原定4小時才能爬完，最終僅花91分33秒就完成。

網友灌爆原PO留言區：「看你的PO文都是唱衰的，是不是反社會人格啊」、「這不就上次說自己會通靈，蔡依林演唱會有巨大負能量的咖嗎」、「人家成功了啊，怎麼不說話了」、「預言的很好，下次別預言了」、「嘴臭就去刷牙，腦袋有問題就去看醫生」、「快點出來面對」、「你這篇破文也上萬人觀看了，可惜大家只把你當小丑而已」。

