自稱沒運動細胞卻橫掃運動圈！田依甯化身奧運最強流量應援女神

記者林宜君／台北報導

自認「沒有運動細胞」的女星田依甯，這幾年卻屢屢出現在各大賽事現場，從實境節目《全明星運動會》中一路逆轉，拿下關鍵表現被封為「鍋底翻身代表」，到世界壯年運動會挺進前8強，甚至在進級賽首局與奧運國手激戰險勝，田依甯的名字，早已和運動賽事緊密連結。

田依甯不只親自下場比賽，她也經常化身最熱血的場邊應援者，為身旁的奧運名將好友黃曉雯、李智凱、陳思羽、譚雅婷等人加油打氣。今年更受邀擔任全國中等學校運動會的賽事佳賓，橫跨田徑、體操、射箭等多項運動領域，被不少選手與粉絲封為「全能應援代表」。

田依甯（右）近期將應援目光轉向剛滿18歲、已正式取得今年9月奧運參賽資格的台灣滑冰新星李宇翔（左）。（圖／田依甯經紀人提供）

隨著2026年冬季奧運進入倒數階段，田依甯近期將應援目光轉向剛滿18歲、已正式取得今年9月奧運參賽資格的台灣滑冰新星李宇翔。這位被譽為「滑冰小王子」的年輕選手，克服自身懼高症，為了訓練必須吊掛鋼絲完成高難度動作，被視為台灣冰上運動的重要希望。

被問到是否曾考慮轉行當啦啦隊時，田依甯笑著回應，自己早已是「全運動的啦啦隊」。（圖／田依甯經紀人提供）

首次安排見面時，個性靦腆的李宇翔難掩驚喜，對於「全明星女神」親自到場替他加油感到相當感動。田依甯雖然無法像他一樣在冰面上精準掌控節奏、飛躍旋轉，但她選擇以穩定的陪伴與實際行動，號召更多人一同為台灣選手集氣，讓這份溫暖陪著李宇翔站上世界級冰宮舞台。被問到是否曾考慮轉行當啦啦隊時，田依甯笑著回應，自己早已是「全運動的啦啦隊」。田依甯也分享，希望大家能因為喜歡某一位運動員或偶像，進而走進運動場、愛上運動，讓支持不只停留在掌聲，而能成為全民參與的力量。

