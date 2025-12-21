自稱生存遊戲玩家！去年4月開始買裝備 張文策畫時間逾1年半

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方清查網購紀錄後發現，張文從去年4月就開始購買防護裝備，顯然謀劃這起行動超過1年時間。

警方調查，張文是在今年中旬撰寫犯罪計畫書，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，張文打算先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司，但當時他還沒有選定哪1間店。

警方持續清查瀏覽紀錄後發現，張文從去年4月開始，陸續購入戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等裝備；今年1月間，他化名為「張峰嚴」，主動私訊網購平台貿易商，並自稱是生存遊戲玩家，一舉購入整箱24顆煙霧彈，總價為4萬8千元。

今年11月間，張文又接連購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍及甲醇等易燃物品，等於準備時間長達一年半，顯然犯罪經過縝密規劃，預謀犯案動機明顯；值得一提的是，張文網購物品清單當中，並無這次行動的13把長短刀，警方將進一步清查雙北的生存遊戲商家，藉以釐清購買刀械途徑。

警方在旅館扣到的煤油彈，以及誠品南西店掉落的煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

