自稱睡完頂流帥哥！網美點名鹿晗「疑曝完整來往名單」

微博名稱「iamroosie」的女網友昨(2日)晚間投下震撼彈，曬出疑似鹿晗的床照，影射兩人關係匪淺，該還稱「所有頂流都睡完了」，人生沒有遺憾，並點名與林更新等人也認識，引來被點名的藝人工作室都急發聲明駁斥，揚言提告；「iamroosie」稍早刪光了在微博的爆料，傳轉戰X（前名稱：推特）分享她曾來往過的完整男星名單，但「iamroosie」今下午又在微博稱自己沒有X帳號，只有微博和小紅書、IG、抖音帳號。

「iamroosie」本名為司曉迪，是李汶翰的前女友，去年曾在網上點名鋼琴王子李雲迪「想睡她」，做了齷齪的事後還封鎖她；昨晚司曉迪先是分享疑似與鹿晗的床照，稱「可以放心睡」，是大好人，並點名認識檀健次、蔡徐坤、范丞丞等人，透露「關曉彤、王安宇在一起了」，還要求林更新道歉，而被她所點名的藝人工作室從今凌晨便陸續發文，切割和司曉迪私下並無特殊關係。

遭關切後，司曉迪稍早刪光在微博的爆料，只留下一句：「新的一年我要好好愛自己」，接著她到X暴走大爆料，寫下：「身正不怕影子斜」，「林更新、屈楚蕭、周奇、蔡徐坤家，看你們家哥哥發聲明然後把你們高興壞了對嗎，以為你們家哥哥終於保住清白之身了吧嘻嘻，又是私信人身威脅恐嚇又是要來我家蹲我的，各家派個代表來對線好嗎，還記得吳亦凡當初信誓旦旦說啥來著，後來呢打臉了嗎？你們家哥哥收買國內平台行收買不了馬斯克吧！」

司曉迪甚至供出了曾和她來往的男明星名單並列出等級，稱鹿晗、范丞丞屬於夯；檀健次屬於頂尖；張一山是人上人；陳翔、林更新、吳亦凡是NPC；周奇、謝銳韜是「拉完了」。有網友不信叫她曬出更多證據，司曉迪說：「讓我發黃色的是不可能的，警察打電話給我，知道我在外網發東西，就算X不是國內平台，我要是發那些東西也會被追責，因為我是實名，你們以為跟你們一樣開個匿名推特號隨便發什麽黃色沒事嗎？別想著坑我了吧」。而上述被提到的男星至截稿前未做出二次回應，但稍早，「iamroosie」自稱沒有X帳號，澄清X上爆料的人不是她，讓外界霧裡看花。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

