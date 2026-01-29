自稱知道國家內幕！賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」 網翻影片狠打臉

賀瓏去年曾喊說「台積電賣了吧」。圖／翻攝自PTT

日前台積電漲破1800元大關，股民樂不可支。近日有網友翻出網紅、喜劇演員賀瓏2025年初拍的影片，他在影片中透露自稱「知道很多國家內幕」，還呼籲要賣掉台積電，如今卻被打臉。影片被翻出後，引發網友熱議。

近日台積電漲破1800元大關，29日更一度漲至新天價1835元，有網友在Threads中發布影片，指出過去喜劇演員、網紅賀瓏在訪問前總統陳水扁時，曾透露「我知道很多國家內幕」，隨後更朝鏡頭喊話，「我跟你講，台積電賣了吧！」

影片曝光後，不少網友紛紛留言大酸賀瓏，「這種就是忘記網路時代，做什麼鳥事都會被記錄一輩子，既衝動又愚蠢」、「大家不要再鞭他了啦，就讓他慢慢被大家遺忘就好了」、「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「演喜劇演成小丑」。

不過，也有網友指出，不能算是賀瓏錯，因為當時影片在發布後，台積電股價一度下跌，「事實上，不能算他錯，台積電還在當時歷史最高點附近，2025年2月27日這則影片發佈後，台積電確實精準的發生大崩盤，市值蒸發整整27%」、「也不能那樣說啦，確實中間有發生事情啊，股票市場哪是一句話就可以打死未來走向」、「當下環境，說這句話合理，後面台積電有跌，再後面才再漲價」。

觀看影片請點→https://reurl.cc/VmVDWN



