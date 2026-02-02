自稱神醫可拔毒針治病 衛生局：最重可判5年

▲男子自稱「神醫」，宣稱可為民眾拔除體內毒針治病，台中市衛生局表示：涉密醫最重判5年。（圖／擷取自社會事新聞影音）

[NOWnews今日新聞] 近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事。台中市政府衛生局接獲通報，已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查。衛生局表示，若查有違法執行醫療業務情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。

衛生局指出，依相關影片內容，該名男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，但其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷（如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒），並宣稱具有治療效果，恐已構成醫療行為。

依《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，衛生局將蒐集事證後移送地檢署偵辦。

此外，若該場所或相關人員透過網路影片、文宣宣傳所謂「治療效果」，衛生局強調，依《醫療法》第84條規定，非醫療機構不得從事醫療廣告；違者可依同法第104條，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局亦將一併檢視相關宣傳內容，如涉及暗示或明示醫療效能，將依法裁處。

衛生局提醒，民眾如有身體不適，應循正規醫療管道就醫，由專業醫師診斷與治療，切勿輕信缺乏醫學實證的民俗療法或不明儀式，以免延誤病情、危及健康。市府將持續加強查緝密醫行為，守護市民就醫安全與權益。

