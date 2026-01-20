自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣

政治中心／林昀萱報導

國民黨立委陳玉珍自稱福建省金門人引發爭議。（圖／翻攝陳玉珍臉書)

國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。

陳玉珍稱自己是福建金門人引發爭議，她19日透過臉書回應，表示當下媒體問「妳是金門人，還是台灣人」時，她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應「我是中華民國福建金門人」，而這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣，讓她心裡相當沉重。她會這樣回答是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，只清楚論述事實「中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分」，這不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。

陳玉珍提到，有人說福建省早已虛級化，大家也都知道台灣省同樣如此，可為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自福建金門？「我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同」。陳玉珍說，她是金門選出來的立法委員，替金門人說話本來就是她的責任，「我說希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願。」陳玉珍認為，中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。金門要發展，只求對等與公平，所以她必須有底氣的替金門發聲說：台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品；為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外？金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準，成為金門發展的天花板。

「要批評，請衝著我來！」陳玉珍強調，政治人物的言論，本來就該接受檢視。她說的話，她負責，但她真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。她並引用前總統蔡英文曾說「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她100次受訪、100次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。

一篇貼文引起正反兩派網友議論，有人認同陳玉珍論述，也有部分金門鄉親不買單留言批評：「我爸是金門人，我覺得你這樣做很惡劣，你才是愛挑釁還有欺負善良老百姓的人好嗎！不要亂丟金門人的臉，有夠難看」、「請不要把金門鄉親與您綁定，謝謝」、「金門人很努力很善良，不是給你這種搞政治鬥爭的人搏版面用的，請不要為了自己的私人政治利益傷害金門人的名聲好嗎？」

