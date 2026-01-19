自稱福建省金門人挨轟！陳玉珍嘆「心裡沉重」：完全依照憲法清楚說明

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，對此，陳玉珍今（19日）表示，她心裡其實很沉重，自己之所以這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。她強調，「要批評，請衝著我來！政治人物的言論，本來就該接受檢視。我說的話我負責，但真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。」

陳玉珍表示，最近因為一段媒體訪問，引發了不少討論與誤解，她想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把想法說清楚。當媒體問「妳是金門人，還是台灣人」時，她並沒有主動設定議題，只是被動如實回應「我是中華民國福建金門人」，而這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣。

陳玉珍指出，她心裡其實很沉重，自己之所以這樣回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，只清楚論述事實「中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分」，這不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。

陳玉珍提到，有人說福建省早已虛級化，大家也都知道台灣省同樣如此，可為什麼大家仍然可以自在地說自己是「台灣人」，金門人卻不能說自己來自福建金門，「我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同」。陳玉珍說，她是金門選出來的立法委員，替金門人說話本來就是她的責任。中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方就是金門，「我說希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願。」

陳玉珍認為，中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。金門要發展，只求對等與公平，所以她必須有底氣的替金門發聲說：台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品；為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外？金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準，成為金門發展的天花板。

「要批評，請衝著我來！」陳玉珍強調，政治人物的言論，本來就該接受檢視。她說的話，她負責，但她真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。金門人很努力、也很善良，只是想把日子過好，把家鄉顧好。前總統蔡英文曾說「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她100次受訪、100次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。

