自稱聾啞俄女台中賣國旗籌旅費 移民署逮人驅逐

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中近日出現一外籍金髮女子自稱聾啞人士，以「籌措旅費」為由兜售國旗。移民署中區事務大隊台中市專勤隊，今天上午查獲此名持停留簽證的俄羅斯籍女子，以從事販賣不符許可目的，後續驅逐出國。

民眾黨台中市議員江和樹今天表示，22日上午10時30分，一金髮外國人走進他的服務處，她拿出一支小國旗並遞了一張紙條，自稱為來台旅遊聾啞人士，希望拿國旗換取旅遊經費；江和樹出於善意掏出百元幫助她，事後將此事在臉書（Facebook）發文，網友卻說「你被詐騙了」。

台中市專勤隊透過新聞稿表示，第一時間由台中市專勤隊與台中市霧峰警分局組成專案小組，清查過濾確認此女子為持停留簽證入境的俄羅斯籍人士；專案人員今天上午10時在大里區攔截正要繼續販旗的俄羅斯籍女子。

經調查，此女從事與停留簽證許可目的不符的販賣行為，已明確違反「入出國及移民法」規定；台中市專勤隊表示，後續將依同法執行強制驅逐出國並對其處以一定期間內管制入境。（編輯：陳仁華）1141223