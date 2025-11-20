自稱菲籍實為中國人 菲國前市長涉人口販運被判「終身監禁」
[Newtalk新聞] 《路透社》報導，菲律賓一所初審法院於近日判處班班市（Bamban）前市長 Alice Guo（本名郭華萍）終身監禁，因其被裁定與中國犯罪集團勾結，犯下人口販運罪，郭華萍原以菲律賓公民身分參選並當選市長，後被執法單位確認為中國籍，其案件因涉及南海主權爭議背景下的中國活動疑慮而引發高度關注。
菲律賓政府的反犯罪機構總統反有組織犯罪委員會（PAOCC）於週四發表聲明，指出初審法院對前班班市長郭華萍的判決不僅是法律上的勝利，更是道德上的勝利，為受害者伸張正義，並重申政府對抗有組織犯罪的共同立場。郭華萍的律師未立即回應置評請求，而郭華萍先前否認與犯罪人士有任何關聯，並堅稱自己是天生的菲律賓公民。
報導指出，此案的起源可追溯至去年五月，菲律賓參議院對郭華萍展開國會調查，起因於警方突襲行動揭露一個設在部分由郭華萍持有土地上的詐騙園區，調查發現該園區是東南亞近年冒出的許多詐騙中心之一。
警方在突襲行動中發現數百名被販運的工人，其中包括外國人，促使 PAOCC 對郭華萍提出人口販運的控訴，法院除判處其終身監禁外，亦對其他七名人口販運被告作出相同判決，並命令將涉案園區充公歸政府所有。
郭華萍的案件在菲律賓引發廣泛關注，部分原因在於兩國在南海的主權重疊爭議升溫，使外界對中國活動的疑慮不斷增加，在調查過程中，郭華萍還拒絕出席國會聽證會，遭參議院以藐視國會罪處置並下令逮捕，她隨後逃離菲律賓，但於 2024 年 9 月在印尼被逮捕並遣返回國。
此外，郭華萍於 2024 年 8 月因嚴重不當行為被監察使免職，並面臨貪污、洗錢等其他刑事指控。圍繞郭華萍的爭議也加劇了要求取締由中國人主導、主要服務中國客戶的菲律賓離岸博彩業者（POGO）的聲浪。這類業務在前總統杜特蒂任內蓬勃發展，但之後受到高度審視，並最終被現任總統小馬可仕禁止。
