「自稱買下12樓」卻語無倫次 大同分局員警助失智老翁返家

大同分局延平派出所員警護送蔡姓老翁返所休息。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】近日清晨7時許，大同分局延平派出所轄內一棟大樓保全人員發現一名老翁於大樓前徘徊，並聲稱自己已購買該大樓12樓住處，惟保全人員未曾聽聞近期有相關住戶買賣情形。進一步詢問時，老翁僅能支吾其詞、反覆述說相同內容，言語表達明顯異常，保全人員研判其可能為失智長者，隨即通報警方到場協助。

警員張勝閔、黃沛琳到場關懷時，發現老翁全身衣物濕透，且疑似整夜未進食，遂先行將其帶返駐地安置，並提供麵包及麥片牛奶充飢，協助其恢復體力。由於老翁身上未攜帶任何證件，員警僅能透過其口述姓名，反覆比對系統資料，最終成功確認其年籍身分，查出為通報在案的蔡姓失蹤人口，隨即通知家屬前來接回。

經了解，蔡姓老翁患有中度身心障礙，日前外出前往醫院看診後便下落不明，家屬多方尋找未果，心急之下向警方報案協尋。家屬接獲警方通知找到父親的消息後情緒相當激動，並對警方與熱心民眾即時協助表達由衷感謝。

大同分局延平派出所警員黃沛琳(左)、張勝閔(右)。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局呼籲，家中如有年長者，應多加留意其日常生活與外出動向，可考慮配戴具備GPS或簡易定位功能的設備，並於隨身物品中放置聯絡方式，以利走失時警方能迅速介入協助，守護長者安全，減輕家屬焦慮。

