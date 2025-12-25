自稱遭網暴情緒失控！朱孝天狂罵阿信、F3 25日晚間發聲明道歉

藝人朱孝天近日因為在社群平台上對相信音樂及五月天阿信等人發表激烈言論而引發廣泛關注。他因缺席「F3」的活動而感到不滿，接連在社群上冷嘲熱諷，甚至在粉絲群中指控相信音樂潑髒水，造成了不少爭議。隨著事件的發酵，朱孝天於12月25日發表公開聲明，承認自己因遭受網路暴力而情緒失控，並對外界的指控表示歉意。

在聲明中，朱孝天表示，自今年九月F4合體以來，他持續受到網路暴力的侵擾，這讓他的精神承受了巨大的壓力。他坦言，這種情況不僅影響了他的正常工作，也波及到家人的生活，讓他感到身心俱疲。他對於之前在私人群組中發表的言論表示歉意，並強調這些言論並不符合實際情況。

廣告 廣告

朱孝天的道歉引發了網友的熱議，有人對他的情緒表達表示理解，也有人批評他之前的行為不當。這一事件再次引發了對網路暴力的討論，許多網友呼籲應該尊重每個人的隱私與心理健康。

朱孝天道歉聲明全文：

澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信（私訊）裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反省了自身言行。面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網路空間。後續我會更加謹言慎行，也請大家理性看待網路言論。

聲明人：朱孝天

2025年12月25日

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

朱孝天批F3「悶聲發大財」 聞阿信發言冷回：場面話聽聽就好

朱孝天退出F4？柴智屏批「荒謬」 嘆他個性未變：有點衝動

稱拒絕相信音樂「3條件」被斷聯 朱孝天：太昧良心