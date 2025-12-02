自稱「南萬華教父」義子砍斷天道盟「黑狗」腳筋 2嫌移送北檢

記者楊佩琪／台北報導

▲自稱是高寶勝義子的徐姓男子。（圖／記者楊佩琪攝）

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝1日在新北市板橋殯儀館舉行告別式，就在同一天，綽號「黑狗」的天道盟天山會會長賴姓男子在台北市萬華區一大樓地下停車場遇襲，遭徐姓、王姓2名男子持刀砍斷雙腳腳筋。轄區萬華分局逮人後移送台北地檢署複訊，2人抵達北檢時都穿著同一套，藝人陳冠希創立的潮牌「三生萬物」帽Ｔ套裝，被問到為何要斷人腳筋、是否為預謀時，皆不發一語。

▲與徐男一同犯案的王姓男子。（圖／記者楊佩琪攝）

警方押解徐男2人抵達北檢時，媒體發現2人身上皆穿著同一套帽Ｔ、長褲，仔細看，原來是藝人陳冠希創立的潮牌與知名設計師聯名的「三生萬物」系列。2人見有媒體拍攝，完全沒低頭，被問到真是為了報仇？是否為預謀？2人皆不發一語。

根據了解，高寶勝生前與「黑狗」賴姓大哥曾有過節，高寶勝因此遭到毆打，視為奇恥大辱。犯案的徐姓男子自稱是高寶勝的「義子」，因為在告別式上看到賴男，臨時起意替義父報仇。1日中午，待賴男進入大樓地下停車場後，與王男一起，一人限制住賴男行動，一人持刀朝賴男腳筋猛砍。

行兇後，2人也不逃，徐男且打110自首，待在現場等待員警到場逮人。而賴男經送醫搶救後雖然保住一命，但雙腳腳筋都被砍斷，失血過多，目前仍在加護病房觀察。

雖然徐男自稱是臨時起意，但警方調閱監視器發現2人早在案發前幾小時，就在大樓附近出沒，認為應是預謀行凶，訊後移送北檢複訊。

