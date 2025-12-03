自稱「台灣第一特務」被控淪共諜！喊冤遭陷害 最高院判刑1年9月定讞

者楊佩琪／台北報導

自稱「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然，被控引薦退休同袍或民間人士赴中國，與中國情報人員接觸，並交付資料。台北地檢署2021年2月間依違反國家情報工作法等罪起訴張超然等4人。一審、二審張超然皆被判刑1年6月，上訴三審，最高法院駁回，全案定讞。

同樣被判刑定讞的還有退役上校周天慈，被判處1年2月有期徒刑。軍情局退役少將岳志忠則被依為大陸地區行政機構發展組織未遂罪，判刑10月。

檢調接獲線報，張超然自軍情局退休後，待管制期滿，便經常往返台灣、中國，在廣州等處從事農產事業，不排除因此與中國情治單位有所接觸。

而張男每月都會返台參加軍情局退役人員的「月月會」，吃飯、聊天、到各地參訪，聯繫感情，卻也成了張男等人尋找「可吸收」對象的藉口，因此吸收岳志忠等人。由張男及周天慈引薦赴中，與中國情報人員接觸。

至於張男和情報人員、同夥間的聯繫方式，則以「帶禮物」等暗語溝通，即赴中交付資料給中國情報人員，時間為2016年起至2018年間。

一審、二審皆判處張超然1年6月有期徒刑，周天慈被判刑1年2月，岳志忠10月。案經上訴，最高法院駁回。

張超然被移送進北檢時，曾大喊冤枉，強調自己是「赫赫有名的大特務」，六四天安門事件時期，便被派到中國，是「台灣第一個在中國的特務」，而他還在軍情局期間，以忍者龜玩具製造商身份掩護地下工作「我哪裡是共諜！」一審審理期間，張超然指控根本是檢方編故事，他是被同案被告周天慈等人陷害，周男已經向他道歉過。

