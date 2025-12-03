自稱「台灣第一特務」...軍情局退役上校張超然當共諜 判關1年半定讞

軍情局退役上校張超然。圖／聯合報系資料照片

自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然，受中共對台情報人員指示，在台吸收退役軍官當共諜、安排與中共情報官員餐敘，最高法院依國家安全法發展組織罪判張1年6月徒刑定讞。

另外，被吸收的同案被告、軍情局退役上校周天慈依國家安全法發展組織罪判處1年2月徒刑、退役少將岳志忠被依國家安全法發展組織未遂罪，判處10月徒刑確定。

判決指出，張超然、岳志忠、周天慈皆是退役軍官，張2008年間安排中共情報官員和周餐敘，從事發展組織行為，周也成功被吸收。張超然、周天慈2012、2016年間安排岳志忠與中共情報官員餐敘，並成功吸收岳。

張超然、周天慈2013年邀傅姓軍情局退役上校赴大陸，張曾親自陪同傅搭機前往，並在當地面會大陸國安人員談事，但傅因故未被吸收。張超然2016年間引介一名王姓軍情局退役上校去大陸，王也成功被吸收；另岳志忠、張超然、周天慈2017年間企圖吸收劉姓軍官，也因故未遂。

檢調2020年10月搜索約談張超然、岳志忠、周天慈等人，張移送複訊時喊冤，不過被聲請羈押禁見獲准，張羈押滿4個月，依國安法起訴全案，移審時以30萬元交保，還長期限制出境。

一、二審理認為，張超然、周天慈違反2019年7月3日修正前國家安全法第2條之1規定，而犯同法為大陸地區行政機構發展組織罪；岳志忠犯為大陸地區行政機構發展組織未遂罪等罪。

一、二審均依國家安全法發展組織罪判張超然1年6月徒刑、周天慈1年2月徒刑；另依國家安全法發展組織未遂罪判岳志忠10月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

