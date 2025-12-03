自稱「台灣第一特務」！軍情局退役上校張超然當共諜 判1年6月定讞「要入獄」

自稱「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然，當共諜判1年半定讞。資料照。讀者提供



自稱「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然、周天慈等4人，疑遭中共情治單位吸收，引介軍情局退役軍人赴中並收取報酬，被依《國家安全法》發展組織等罪起訴。一、二審均判張超然1年6月、周天慈1年2月、退役少將岳志忠10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。「台灣第一特務」必須入監。

張超然自稱「台灣第一（個）特務」，他曾強調，1989年間在中國爆發「天安門事變」時，時任國安局長殷宗文曾透過已故國安局長宋心濂指派他到中國進行蒐證，所得資料直接彙報給前總統李登輝。

檢方查出，張超然自2011年起，疑似透過周天慈介紹認識廣東國安廳官員，兩人都被中共吸收，共謀引薦軍情局退役人員接觸中共情治系統人士。張超然和周天慈於2013年退休後，邀約傅姓退役上校到中國，張超然陪著傅男搭機，還安排他會見情治系統人士。

此外，張超然和周天慈在2016年到2018年間，也邀請岳志忠一起赴中，成功吸收岳志忠後，岳也曾單獨前往中國會見情治人士；張超然、周天慈另在2016到2017年間邀請王姓退役上校赴中國。檢方因而將張超然等4人起訴。

據了解，張超然等人應訊指稱檢調汙衊編故事，聲稱他是被周天慈等人陷害，但法院不採信。

一審依發展組織罪判張超然、周天慈各1年6月、1年2月；岳志忠被認定未遂輕判10月，王姓退役上校因罪證不足獲判無罪。二審仍維持原判。全案上訴三審，最高法院認定，原審認事用法無違誤，駁回上訴，全案定讞，3人均要入監。

