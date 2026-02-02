中部中心/綜合報導

有民眾發現台中一間寵物餐廳，疑似涉及醫療行為，自稱天醫的老師，在裡頭替學生"治療病痛"，對此當事老師現身駁斥，表示餐廳已經停業，影片中的民眾，都是他的學生，只是來上身心靈課程，不過台中市衛生局表示，這名老師若涉及對民眾身體狀況進行判斷，還宣稱有治療效果，最重可處五年以下有期徒刑。





自稱"天醫"替民眾治病! 男子辦稱:僅身心靈開導(圖/翻攝網路)

女子進到寵物餐廳，不過裡頭卻變成宗教團體治療場所，女子開始向眼前老師，訴說身體病痛。自稱飛龍大帝以及天醫的老師，低頭思索，接著給出答案，開始替女子治療。





當事老師強調只是上"身心靈課程" 沒有收取費用也沒有涉及醫療行為(圖/民視新聞)





事發在台中潭子區一處寵物餐廳，影片曝光後，引發民眾質疑，認為男子自稱天醫，幫信眾治療的行為，恐怕有觸法疑慮。面對質疑，當事老師現身駁斥，他說餐廳已經停止營業，強調影片中的民眾，都是他的學生，只是來上"身心靈課程"，沒有收取任何一毛錢，也沒有涉及醫療行為。





台中市衛生局表示老師行為恐怕已構成醫療行為 若違規屬實最重可處5年以下有期徒刑(圖/民視新聞)





不過台中市衛生局表示，這名老師以宗教方式包裝儀式行為，涉及對民眾身體狀況進行判斷，還宣稱有治療效果，恐怕已構成醫療行為，若查證違規屬實，最重可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

