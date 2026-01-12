自稱「委內瑞拉代理總統」？川普深夜貼「仿維基百科」圖

美軍本月3日突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與他的妻子，將兩人帶回美國受審；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）則在5日宣誓就任委內瑞拉代理總統。不過美國總統川普（Donald Trump）於美東時間11日晚間在自家社群平台Truth Social發文貼出一張仿造維基百科格式的圖片，將自身列為「委內瑞拉代理總統」，引發關注。





川普貼出的仿造圖片以維基百科條目風格排版，主角為川普本人肖像與基本資訊，並在下方的頭銜欄位出現「委內瑞拉代理總統」字樣，且標示自2026年1月開始；同一張圖下方也同時列出他是美國第45、47任總統，並寫明2025年1月20日就任、副總統為范斯（JD Vance）。由於該圖片為仿維基百科格式的合成圖，川普以此形式「自稱」委內瑞拉代理總統的作法，引發外界討論。

另一方面，根據《CNN》報導，川普表示他不排除在「某個時間點」與真正的委內瑞拉代理總統羅德里格斯會面。他宣稱羅德里格斯提出將「5000萬桶石油」交付美國，且石油已在運往美國途中。不過川普並未詳細說明會面時間，也未提及是否會親自訪問委內瑞拉。

責任編輯／周瑾逸

